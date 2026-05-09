ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (9 de maio): sábado favorece leveza, reencontros e decisões que trazem alívio

O dia chega com uma energia mais tranquila e acolhedora, ideal para desacelerar, resolver pendências emocionais e aproveitar bons momentos

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, dia 9 de maio, será marcado por uma atmosfera mais leve e confortável para colocar a vida em ordem sem tanta pressão. Muitos signos sentirão necessidade de desacelerar, cuidar da própria energia e se aproximar de pessoas queridas. Também será um bom momento para conversas sinceras, reencontros especiais e pequenas decisões que podem trazer mais paz para os próximos dias.

Áries: Hoje será importante encontrar equilíbrio entre responsabilidades e descanso. Você poderá perceber que algumas situações se resolvem melhor quando deixa a ansiedade de lado. Um convite inesperado pode mudar o rumo do seu dia de forma positiva. Aproveite para curtir momentos simples ao lado de quem faz bem para você.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

Touro: O sábado favorece conforto, tranquilidade e conexões afetivas mais profundas. Você poderá sentir vontade de ficar mais perto da família ou organizar melhor seus espaços pessoais. Questões financeiras tendem a ganhar mais clareza ao longo do dia. Também será uma ótima fase para cuidar da autoestima.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos: A energia do dia estimula conversas importantes e encontros que podem trazer novas perspectivas. Você estará mais comunicativo e disposto a resolver mal-entendidos. Um contato inesperado pode reacender uma ideia antiga ou abrir uma oportunidade interessante. Evite apenas assumir compromissos além do que consegue cumprir.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: O sábado será perfeito para desacelerar e cuidar do seu bem-estar emocional. Estar perto de pessoas queridas fará toda a diferença para renovar suas energias. Pequenas alegrias tendem a transformar o clima do dia. Aproveite também para descansar mais e ouvir sua intuição.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: Hoje você poderá sentir mais vontade de viver momentos leves e sair da rotina. Sua presença chamará atenção naturalmente, favorecendo encontros e conexões especiais. O dia também será positivo para resolver algo pendente na vida pessoal. Apenas evite gastos impulsivos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

Virgem: A energia do sábado favorece organização e clareza mental. Resolver pequenas pendências trará uma sensação importante de alívio. O momento também será ótimo para colocar a conversa em dia com alguém especial. Cuide apenas para não se cobrar demais.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Libra: O dia favorece harmonia, encontros agradáveis e situações que ajudam você a recuperar o equilíbrio emocional. Você poderá receber demonstrações de carinho que vão aquecer seu coração. Também será uma boa fase para cuidar da aparência e fazer algo por si mesmo. Aproveite o clima leve do sábado.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Escorpião: Hoje será importante respeitar seus limites e evitar absorver problemas que não são seus. O sábado favorece reflexões importantes e mudanças internas positivas. Um momento de conversa sincera pode transformar uma relação. Confie mais na sua percepção sobre as pessoas.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 4

Sagitário: A vontade de sair da rotina estará mais forte hoje. Convites, encontros e programas diferentes podem deixar o sábado muito mais animado. Também será um bom momento para pensar em planos futuros com mais otimismo. Só tente manter atenção aos excessos.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 1

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Capricórnio: O sábado será positivo para descansar a mente e reorganizar prioridades. Questões familiares podem exigir mais presença e atenção da sua parte. Você também poderá perceber oportunidades interessantes surgindo aos poucos. O momento pede equilíbrio entre produtividade e descanso.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 8

Aquário: Hoje o dia favorece criatividade, liberdade e trocas inspiradoras. Conversas leves poderão trazer ideias importantes para projetos futuros. Também será uma ótima oportunidade para rever amigos ou fortalecer laços afetivos. Aproveite o sábado para fazer algo diferente.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Peixes: O sábado traz uma energia mais acolhedora e emocionalmente confortável. Você poderá sentir necessidade de se afastar de ambientes pesados e priorizar o que faz bem para sua paz interior. Um gesto de carinho terá um significado especial hoje. Escute mais o seu coração.

Cor da sorte: Lilás