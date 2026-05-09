Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (9 de maio): sábado favorece leveza, reencontros e decisões que trazem alívio

O dia chega com uma energia mais tranquila e acolhedora, ideal para desacelerar, resolver pendências emocionais e aproveitar bons momentos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, dia 9 de maio, será marcado por uma atmosfera mais leve e confortável para colocar a vida em ordem sem tanta pressão. Muitos signos sentirão necessidade de desacelerar, cuidar da própria energia e se aproximar de pessoas queridas. Também será um bom momento para conversas sinceras, reencontros especiais e pequenas decisões que podem trazer mais paz para os próximos dias.

Leia mais

Imagem - Nada fica como antes: 3 signos entram na fase mais leve e positiva de maio até o fim do mês

Nada fica como antes: 3 signos entram na fase mais leve e positiva de maio até o fim do mês

Imagem - Alerta de sorte: 4 signos entram em um período raro de abundância até o fim de maio e precisam aproveitar agora

Alerta de sorte: 4 signos entram em um período raro de abundância até o fim de maio e precisam aproveitar agora

Imagem - Esses 5 signos finalmente vivem uma virada no amor e veem os relacionamentos melhorarem até o fim de maio

Esses 5 signos finalmente vivem uma virada no amor e veem os relacionamentos melhorarem até o fim de maio

Áries: Hoje será importante encontrar equilíbrio entre responsabilidades e descanso. Você poderá perceber que algumas situações se resolvem melhor quando deixa a ansiedade de lado. Um convite inesperado pode mudar o rumo do seu dia de forma positiva. Aproveite para curtir momentos simples ao lado de quem faz bem para você.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

Touro: O sábado favorece conforto, tranquilidade e conexões afetivas mais profundas. Você poderá sentir vontade de ficar mais perto da família ou organizar melhor seus espaços pessoais. Questões financeiras tendem a ganhar mais clareza ao longo do dia. Também será uma ótima fase para cuidar da autoestima.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos: A energia do dia estimula conversas importantes e encontros que podem trazer novas perspectivas. Você estará mais comunicativo e disposto a resolver mal-entendidos. Um contato inesperado pode reacender uma ideia antiga ou abrir uma oportunidade interessante. Evite apenas assumir compromissos além do que consegue cumprir.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Câncer: O sábado será perfeito para desacelerar e cuidar do seu bem-estar emocional. Estar perto de pessoas queridas fará toda a diferença para renovar suas energias. Pequenas alegrias tendem a transformar o clima do dia. Aproveite também para descansar mais e ouvir sua intuição.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: Hoje você poderá sentir mais vontade de viver momentos leves e sair da rotina. Sua presença chamará atenção naturalmente, favorecendo encontros e conexões especiais. O dia também será positivo para resolver algo pendente na vida pessoal. Apenas evite gastos impulsivos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

Virgem: A energia do sábado favorece organização e clareza mental. Resolver pequenas pendências trará uma sensação importante de alívio. O momento também será ótimo para colocar a conversa em dia com alguém especial. Cuide apenas para não se cobrar demais.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
1 de 13
Cachorros por Shutterstock

Libra: O dia favorece harmonia, encontros agradáveis e situações que ajudam você a recuperar o equilíbrio emocional. Você poderá receber demonstrações de carinho que vão aquecer seu coração. Também será uma boa fase para cuidar da aparência e fazer algo por si mesmo. Aproveite o clima leve do sábado.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Escorpião: Hoje será importante respeitar seus limites e evitar absorver problemas que não são seus. O sábado favorece reflexões importantes e mudanças internas positivas. Um momento de conversa sincera pode transformar uma relação. Confie mais na sua percepção sobre as pessoas.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 4

Sagitário: A vontade de sair da rotina estará mais forte hoje. Convites, encontros e programas diferentes podem deixar o sábado muito mais animado. Também será um bom momento para pensar em planos futuros com mais otimismo. Só tente manter atenção aos excessos.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 1

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
1 de 13
Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O sábado será positivo para descansar a mente e reorganizar prioridades. Questões familiares podem exigir mais presença e atenção da sua parte. Você também poderá perceber oportunidades interessantes surgindo aos poucos. O momento pede equilíbrio entre produtividade e descanso.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 8

Aquário: Hoje o dia favorece criatividade, liberdade e trocas inspiradoras. Conversas leves poderão trazer ideias importantes para projetos futuros. Também será uma ótima oportunidade para rever amigos ou fortalecer laços afetivos. Aproveite o sábado para fazer algo diferente.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Peixes: O sábado traz uma energia mais acolhedora e emocionalmente confortável. Você poderá sentir necessidade de se afastar de ambientes pesados e priorizar o que faz bem para sua paz interior. Um gesto de carinho terá um significado especial hoje. Escute mais o seu coração.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 2

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Anitta é anunciada como uma das atrações de cerimônia da Copa do Mundo; confira outros artistas confirmados

Anitta é anunciada como uma das atrações de cerimônia da Copa do Mundo; confira outros artistas confirmados
Imagem - Helicóptero de Henrique e Juliano que caiu pode custar até R$ 3,8 milhões; saiba os detalhes

Helicóptero de Henrique e Juliano que caiu pode custar até R$ 3,8 milhões; saiba os detalhes
Imagem - Akin descobre prisão de Dumi e planeja resgate em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (9)

Akin descobre prisão de Dumi e planeja resgate em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (9)