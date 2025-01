NAS REDES

Corpo de Paolla Oliveira recebe críticas após ensaio de escola de samba: 'Gordinha'

Vídeo da atriz sambando mostrando suas curvas viralizou nas redes sociais

Anna Luiza Santos

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 16:39

Paolla no ensaio Crédito: Reprodução

O Carnaval de 2025 está chegando e a atriz Paolla Oliveira tem mostrado sua dedicação e samba no pé. Rainha de Bateria da Grande Rio, ela tem compartilhado os ensaios do desfile na Marquês de Sapucaí. Contudo, nos últimos dias, o corpo da artista chamou atenção novamente e tem recebido críticas nas redes sociais. >

No X, antigo Twitter, uma publicação viralizou, onde uma internauta fala que a atriz está acima do peso e só recebe elogios porque é uma celebridade. "Paolla Oliveira deve ser a única mulher que mesmo bem gordinha é elogiada. Queria ver se ela não fosse famosa", escreveu ao compartilhar um vídeo de Paolla sambando com um look de pedrarias coloridas e paetês metalizados.>

Paolla Oliveira deve ser a única mulher que mesmo bem gordinha é elogiada.



Queria ver se ela não fosse famosa. pic.twitter.com/nsy3QVEd6i — Gabi (@Euagabibizinha) January 30, 2025

Nos comentários, as opiniões estavam divididas. "Gordinha? Ela está perfeita até do avesso", comentou um usuário do X. "Pessoal acha bonito silicone e celulite. Ela é bonita, mas tá muito longe do natural", escreveu outro. >

Em 2023, a atriz se pronunciou sobre essas críticas afirmando que é uma defensora do 'corpo livre' e conta que já perdeu muitos trabalhos por não ser considerada magra o suficiente. “Mais do que perder contratos, deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar. Com isso, acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino", disse em entrevista ao Gshow.>