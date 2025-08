DE LINHA EM LINHA

Da agulha ao sucesso: cidade no sudeste é conhecida como a Capital Nacional do Tricô

Como uma pequena cidade mineira se tornou referência nacional em moda artesanal

A trajetória de Monte Sião como capital do tricô é um caso exemplar de como uma atividade artesanal pode transformar a economia de uma região. Com apenas 24 mil habitantes, a cidade mineira abriga hoje diversas fábricas especializadas em tricô.

Localizada na divisa com São Paulo, a três horas da capital paulista, Monte Sião viu seu trabalho com agulhas e linhas ganhar reconhecimento nacional. Em 2023, a Lei 14.699 oficializou o título de Capital Nacional da Moda Tricô, coroando décadas de dedicação.

Das mãos artesanais às fábricas

Tudo começou no século XX, quando moradores produziam peças de tricot para vender aos turistas que visitavam o Circuito das Águas de Minas. O sucesso foi tão grande que a atividade se profissionalizou, com a aquisição de maquinários e abertura de empresas especializadas.

Atualmente, o setor têxtil representa 90% da arrecadação do município, com mais de 1.200 pequenas indústrias e 1.500 lojas. Segundo o MPE Brasil, a confecção de artigos do vestuário responde por 39,3% dos empregos na cidade.