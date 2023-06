Demitidos da Record, Marcelo Castro e Daniela Mazzei trocam declarações no Dia dos Namorados

O casal de jornalistas Marcelo Castro e Daniela Mazzei trocou declarações nas redes sociais neste Dia dos Namorados. Em texto postado no Instagram, como legenda de uma foto dos pombinhos, "Juca", como é conhecido o repórter, destacou que "felicidade é saber que você está comigo nos momentos bons e ruins". "Sei que posso contar contigo para tudo", declarou-se para Daniela, que recentemente foi demitida da Record por supostamente usar o horário de trabalho na emissora para gravar vídeos para o blog do amado.

Marcelo também não está mais na Record TV. A demissão dele ocorreu por uma investigação policial que apura uma suspeita de participação dele em um "Golpe do Pix", esquema que supostamente desviava dinheiro de doações para o bolso de jornalistas do programa "Balanço Geral". Ele nega as acusações.

"Felicidade é saber que você está comigo nos momentos bons e ruins. É saber que posso contar contigo pra tudo. Que você vai me dar a mão e me ajudar a enfrentar as piores coisas. É sobre o maior amor desse mundo. E não tem como ser com outra pessoa senão você. Feliz Dia dos Namorados! Te amo", diz o texto de Marcelo.