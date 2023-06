Dentes quebrados: Dayanne Bezerra e Rico saem no tapa e briga vira caso de polícia

O que era pra ser forró, paquera e alegria, se transformou em confusão, gritaria e dentes quebrados. Esse foi o resumo do "São João da Vila", promovido pelo humorista Carlinhos Maia. O evento aconteceu na madrugada deste sábado (10). Após terem se estranhado horas antes através das redes sociais, o campeão da 13ª edição de "A Fazenda", Rico Melquiades, e a influenciadora Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, se encontraram na festa e trocaram agressões.

Tudo começou após Dayane publicar prints do namorado de Rico nas redes sociais. O ex-peão não gostou e, ao se encontrarem pessoalmente, decidiu confrontá-la. Durante o bate-boca, mulher apontada como irmã de Rico jogou um copo de bebida em Dayane, que revidou. As duas se agrediram com socos, puxões de cabelo e pontapés e ao tentar separá-las, Rico se envolveu na briga. Foi necessário chamar seis seguranças para conter a confusão, que aconteceu na área externa da festa.