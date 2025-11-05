ASTROLOGIA

Descubra sua cor e número da sorte para atrair boas energias nesta quarta-feira (5 de novembro)

Energias inspiram foco, leveza e prosperidade em todos os signos

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O clima do dia favorece quem busca equilíbrio entre razão e intuição. É um bom momento para rever metas, cuidar da energia e abrir espaço para novas conquistas, tanto no trabalho quanto nas relações pessoais. Veja como essa vibração influencia cada signo nesta quarta-feira, dia 5 de novembro. Veja a previsão do "Hindustan Times".

Áries:

Atenção com decisões financeiras - planejar é o segredo da estabilidade hoje. Um reencontro ou notícia familiar pode animar o dia e trazer boas lembranças.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 1

Touro:

O corpo pede cuidado e rotina equilibrada. Evite gastos impulsivos e priorize o bem-estar. Uma conversa leve com alguém querido pode trazer clareza emocional.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 4

Veja as características dos signos 1 de 7

Gêmeos:

Você se sente produtivo e confiante, com ideias fluindo naturalmente. O apoio de alguém próximo pode fazer toda a diferença para um plano importante.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Câncer:

O aprendizado está em alta - ótimo momento para estudar ou se atualizar profissionalmente. Busque leveza nas relações e valorize laços familiares.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 8

Os signos no trabalho 1 de 12

Leão:

A energia do dia favorece parcerias e decisões conjuntas. Pequenos gestos podem gerar grandes transformações emocionais.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 5

Virgem:

O dia traz boas oportunidades de crescimento material. Evite sobrecarga mental e reserve tempo para descanso e autocuidado.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 7

Libra:

Você encontra equilíbrio ao cuidar do corpo e das emoções. Criatividade e diplomacia serão seus maiores aliados no trabalho.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 22

Escorpião:

A energia de renovação chega para transformar finanças e objetivos. Resolva pendências práticas e siga com mais leveza.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 11

Sagitário:

A vitalidade está em alta, mas evite exageros. O dia favorece novos projetos e a busca por reconhecimento profissional.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 18

Capricórnio:

Reconhecimento e harmonia familiar marcam o dia. Mudanças no trabalho podem trazer o que você esperava há tempos.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 3

Aquário:

A organização será sua aliada. Evite discussões desnecessárias e invista em atividades que estimulem a mente.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 6

Peixes:

A sensibilidade guia suas decisões. Seja paciente com os processos e mantenha o foco no que realmente importa.

Cor da sorte: Laranja