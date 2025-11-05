Descubra sua cor e número da sorte para atrair boas energias nesta quarta-feira (5 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:00
O clima do dia favorece quem busca equilíbrio entre razão e intuição. É um bom momento para rever metas, cuidar da energia e abrir espaço para novas conquistas, tanto no trabalho quanto nas relações pessoais. Veja como essa vibração influencia cada signo nesta quarta-feira, dia 5 de novembro. Veja a previsão do "Hindustan Times".
Áries:
Atenção com decisões financeiras - planejar é o segredo da estabilidade hoje. Um reencontro ou notícia familiar pode animar o dia e trazer boas lembranças.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 1
Touro:
O corpo pede cuidado e rotina equilibrada. Evite gastos impulsivos e priorize o bem-estar. Uma conversa leve com alguém querido pode trazer clareza emocional.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 4
Gêmeos:
Você se sente produtivo e confiante, com ideias fluindo naturalmente. O apoio de alguém próximo pode fazer toda a diferença para um plano importante.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 2
Câncer:
O aprendizado está em alta - ótimo momento para estudar ou se atualizar profissionalmente. Busque leveza nas relações e valorize laços familiares.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 8
Leão:
A energia do dia favorece parcerias e decisões conjuntas. Pequenos gestos podem gerar grandes transformações emocionais.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 5
Virgem:
O dia traz boas oportunidades de crescimento material. Evite sobrecarga mental e reserve tempo para descanso e autocuidado.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 7
Libra:
Você encontra equilíbrio ao cuidar do corpo e das emoções. Criatividade e diplomacia serão seus maiores aliados no trabalho.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 22
Escorpião:
A energia de renovação chega para transformar finanças e objetivos. Resolva pendências práticas e siga com mais leveza.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 11
Sagitário:
A vitalidade está em alta, mas evite exageros. O dia favorece novos projetos e a busca por reconhecimento profissional.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 18
Capricórnio:
Reconhecimento e harmonia familiar marcam o dia. Mudanças no trabalho podem trazer o que você esperava há tempos.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 3
Aquário:
A organização será sua aliada. Evite discussões desnecessárias e invista em atividades que estimulem a mente.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 6
Peixes:
A sensibilidade guia suas decisões. Seja paciente com os processos e mantenha o foco no que realmente importa.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 9