Veja quais são as serpentes mais venenosas do planeta

Descubra por que o medo de cobras é comum, mas o conhecimento é sua melhor defesa.

Agência Correio

Publicado em 27 de junho de 2025 às 15:06

Conheça as cobras mais letais e como a ciência nos protege de seus venenos. Crédito: Freepik

O medo de cobras é um sentimento muito difundido, especialmente em países como o Brasil, onde é natural encontrá-las em ambientes naturais. Mas quais são, de fato, as serpentes mais perigosas do mundo? Algumas possuem venenos que matam centenas de pessoas em uma só dose. >

Sublide Preparamos uma lista das cobras mais venenosas para você se informar melhor. É fundamental entender que, apesar da toxicidade do veneno, a maioria dos encontros não resulta em fatalidades. Tratamentos eficazes estão disponíveis.>

Taipan do interior

A taipan do interior (Oxyuranus microlepidotus) é reconhecida como a serpente mais venenosa do mundo. Ela habita as regiões áridas da Austrália.>

Seu comportamento é tipicamente recluso e evita contato com pessoas. O veneno é extremamente potente, capaz de matar um humano em menos de uma hora sem socorro.>

Contudo, ela causa poucas mortes. Isso ocorre porque vive em locais remotos e raramente se aproxima de humanos. O antiveneno funciona bem se aplicado a tempo.>

Cobra marrom

A cobra-marrom (Pseudonaja textilis) está entre as mais venenosas do mundo. Ela é a principal causa de mortes por picada na Austrália.>

Esta cobra se torna agressiva quando ameaçada. Ela frequentemente reside em áreas habitadas, como fazendas e subúrbios.>

Seu veneno ataca o sistema nervoso e a coagulação do sangue. Pode ser fatal em poucas horas. É rápida, vigilante e imprevisível. O antiveneno é eficaz, mas requer administração urgente.>

Jararaca

A jararaca, do gênero Bothrops, é uma das serpentes mais comuns e perigosas do Brasil. Ela está presente em diversas partes do país.>

Especialmente encontrada em áreas de mata e plantações. Seu veneno provoca dor intensa, inchaço e necrose tecidual.>

Causa também alterações na coagulação do sangue. É responsável por 90% dos acidentes com cobras no Brasil. Felizmente, há antiveneno eficaz disponível na rede de saúde.>

Cascavel

A cascavel (Crotalus durissus) é uma serpente venenosa encontrada no Brasil. Predomina em regiões secas e abertas, como cerrados e pastagens.>

Seu chocalho na cauda a identifica, emitindo um som característico quando se sente ameaçada. O veneno afeta o sistema nervoso.>

Pode levar à paralisia, insuficiência respiratória e danos musculares. Apesar de perigosa, ela não é agressiva e geralmente evita as pessoas. O tratamento com soro antiofídico é eficaz se usado rapidamente.>

Mamba-negra

A mamba-negra (Dendroaspis polylepis) é uma das cobras mais venenosas e velozes. Ela é encontrada principalmente na África Subsaariana.>

Pode atingir até 4,3 metros de comprimento. Move-se com grande destreza no solo e em árvores. Seu veneno neurotóxico é extremamente potente.>

Pode levar à morte em poucas horas se não houver tratamento. Embora tenha fama de agressiva, ataca apenas se for provocada. O antiveneno é crucial e exige aplicação imediata.>

Cobra da morte

A cobra-da-morte (Acanthophis antarcticus) é uma das mais venenosas da Austrália. Apesar de seu nome dramático, é uma ameaça.>

Tem corpo robusto e cauda curta, parecendo uma víbora. Vive principalmente em áreas secas e florestas abertas.>

É uma predadora de emboscada. Permanece imóvel, usando a cauda como isca para atrair presas. Seu veneno neurotóxico causa paralisia e morte sem tratamento. Ela é lenta e evita confrontos com humanos.>

Coral verdadeira

A coral-verdadeira (gênero Micrurus) é uma cobra venenosa. Encontrada em várias regiões do Brasil e nas Américas.>

Sua coloração vibrante, com anéis vermelhos, pretos e brancos ou amarelos, ajuda a afastar predadores. Seu veneno é neurotóxico.>