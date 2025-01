BBB 25

Diego e Daniele Hypolito vencem Prova do Anjo e indicam dupla para Castigo do Monstro; confira

Prova ocorreu na tarde deste sábado (25)

A segunda Prova do Anjo do BBB 25 aconteceu na tarde desta sábado (25) e exigiu memória e agilidade, tendo a dupla camarote Diego e Daniele Hypolito como vencedores. >

A dinâmica da prova teve duas fases. Na primeira, um membro da dupla deveria reproduzir uma melodia em um piano por meio de teclas numeradas. Cada penalidade acrescentaria 20 segundos no tempo final. Na segunda parte, o outro participante deveria montar um quebra-cabeça em forma de sanduíche. Diego e Daniele obteram a maior pontuação e já colocaram a dupla Maike e Gabriel no Castigo do Monstro.>