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Diogo Nogueira leva turnê 'Infinito Samba' na Concha Acústica; veja detalhes

Show celebra 20 anos de carreira do cantor e terá participação de Carlinhos Brown

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:00

A Cor do Samba – Diogo Nogueira
A Cor do Samba – Diogo Nogueira Crédito: Reprodução

Salvador será palco de um encontro especial entre dois grandes nomes da música brasileira. No dia 24 de abril de 2026, o cantor Diogo Nogueira apresenta a turnê “Infinito Samba” na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com participação do multiartista baiano Carlinhos Brown.

A apresentação integra a turnê que celebra duas décadas de trajetória de Diogo Nogueira, marcada pela valorização do samba de raiz e pela renovação do gênero. Em cada cidade, o artista tem convidado nomes importantes da música, e, em Salvador, a escolha por Carlinhos Brown reforça o diálogo com a cultura baiana.

Mansão de Diogo Nogueira

Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
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Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução

O projeto é realizado com apoio do Ministério da Cultura e da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com produção da Orin Produções. Em declaração sobre o encontro, Diogo exaltou o convidado e destacou a importância de sua contribuição para a música brasileira.

Além do espetáculo, a turnê traz uma ação social em parceria com a Central Única das Favelas, a CUFA. Parte dos ingressos será destinada à organização em todas as cidades, com distribuição voltada a iniciativas comunitárias. A articulação é feita pelo diretor artístico da turnê, Rafael Dragaud, que também é um dos fundadores da entidade.

Diogo Nogueira

Diogo Nogueira por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
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Paola Oliveira e Diogo Nogueira por Redes sociais
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Diogo Nogueira por Reprodução/Instagram

No palco, o público poderá assistir a um show com formação ampliada. Diogo se apresenta acompanhado por sua banda e uma orquestra, em um espetáculo pensado para unir tradição e sofisticação. O repertório reúne sucessos da carreira, releituras de clássicos que marcaram sua trajetória e novas composições, em um roteiro que passeia por diferentes vertentes do samba.

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A proposta inclui momentos dedicados a canções românticas, à gafieira e à atmosfera das rodas de samba, criando uma experiência que mistura memória afetiva e novas interpretações.

Serviço

Data: 24 de abril de 2026

Local: Concha Acústica

Endereço: Av. Alberto Pinto, 11, Campo Grande

Abertura dos portões: 17h

Início do show: 19h

Classificação: 14 anos

Ingressos: bileto.sympla.com.br/event/114439/d/355514/s/2398809

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