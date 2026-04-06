MÚSICA

Diogo Nogueira leva turnê 'Infinito Samba' na Concha Acústica; veja detalhes

Show celebra 20 anos de carreira do cantor e terá participação de Carlinhos Brown

Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:00

A Cor do Samba – Diogo Nogueira Crédito: Reprodução

Salvador será palco de um encontro especial entre dois grandes nomes da música brasileira. No dia 24 de abril de 2026, o cantor Diogo Nogueira apresenta a turnê “Infinito Samba” na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com participação do multiartista baiano Carlinhos Brown.

A apresentação integra a turnê que celebra duas décadas de trajetória de Diogo Nogueira, marcada pela valorização do samba de raiz e pela renovação do gênero. Em cada cidade, o artista tem convidado nomes importantes da música, e, em Salvador, a escolha por Carlinhos Brown reforça o diálogo com a cultura baiana.

Mansão de Diogo Nogueira 1 de 10

O projeto é realizado com apoio do Ministério da Cultura e da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com produção da Orin Produções. Em declaração sobre o encontro, Diogo exaltou o convidado e destacou a importância de sua contribuição para a música brasileira.

Além do espetáculo, a turnê traz uma ação social em parceria com a Central Única das Favelas, a CUFA. Parte dos ingressos será destinada à organização em todas as cidades, com distribuição voltada a iniciativas comunitárias. A articulação é feita pelo diretor artístico da turnê, Rafael Dragaud, que também é um dos fundadores da entidade.

Diogo Nogueira 1 de 9

No palco, o público poderá assistir a um show com formação ampliada. Diogo se apresenta acompanhado por sua banda e uma orquestra, em um espetáculo pensado para unir tradição e sofisticação. O repertório reúne sucessos da carreira, releituras de clássicos que marcaram sua trajetória e novas composições, em um roteiro que passeia por diferentes vertentes do samba.

A proposta inclui momentos dedicados a canções românticas, à gafieira e à atmosfera das rodas de samba, criando uma experiência que mistura memória afetiva e novas interpretações.

Serviço

Data: 24 de abril de 2026

Local: Concha Acústica

Endereço: Av. Alberto Pinto, 11, Campo Grande

Abertura dos portões: 17h

Início do show: 19h