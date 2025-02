DETONADA

Diretor de Emilia Pérez declara que não quer mais contato com Karla Sofía Gascón: 'Indesculpável'

Cineasta ainda afirmou que Karla está se fingindo de vítima

Publicações com teor racista e xenofóbica feitas pela atriz vieram à tona no começo deste mês. O diretor classificou as declarações de Gascón como 'indesculpáveis'. >

O cineasta lamentou que, apesar das 13 indicações ao Oscar do seu filme, as falas preconceituosas da artista estão no centro dos holofotes nesse período. Ele ainda afirmou que não deseja mais falar com Karla. "Não falei com ela e não quero falar. Ela está em uma abordagem autodestrutiva na qual não posso interferir, e realmente não entendo por que ela continua. Não vou entrar em contato com ela porque agora ela precisa refletir e assumir a responsabilidade por suas ações", disparou Jacques. >