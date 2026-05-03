ASTROLOGIA

Domingo chega com resposta do universo: Touro, Leão, Escorpião e Capricórnio recebem um sinal que muda tudo hoje (3 de maio)

O que parecia dúvida começa a se esclarecer e traz alívio para decisões que estavam travadas

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 3 de maio, chega com uma energia mais suave na superfície, mas profundamente transformadora por dentro. Depois de dias mais intensos, o universo começa a organizar aquilo que parecia bagunçado demais para entender. É como se, de repente, algumas peças finalmente se encaixassem, trazendo respostas silenciosas, mas muito poderosas. Esse não é um dia de grandes explosões, e sim de compreensões que mudam tudo por dentro. Para alguns signos, o que vem agora é clareza emocional, fechamento de ciclos e até uma sensação de paz que parecia distante. O importante é prestar atenção nos detalhes, porque é ali que o recado aparece.

Touro: Você começa a enxergar valor no que antes parecia estagnação. Aquela sensação de que nada estava andando dá lugar a um entendimento mais profundo: algumas coisas precisavam de tempo para se estruturar. O universo te mostra que nem todo atraso é perda, e que muita coisa foi evitada no caminho. Esse novo olhar traz segurança emocional e mais paciência com o seu próprio processo.

Dica cósmica: Confie no tempo das coisas, nem tudo precisa acontecer na velocidade que você deseja.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Leão: Um reconhecimento inesperado mexe com você mais do que imaginava. Pode ser algo vindo de fora, mas também pode ser uma virada interna, onde você finalmente reconhece o seu próprio valor sem depender da validação dos outros. Esse momento te reconecta com sua autoestima e te lembra do quanto você já conquistou, mesmo nos bastidores.

Dica cósmica: Pare de diminuir suas conquistas, você já chegou muito mais longe do que percebe.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Escorpião: Um ciclo emocional começa a se fechar de forma quase silenciosa. Não é um rompimento dramático, mas uma libertação interna que te faz perceber que certas coisas já não fazem mais sentido. Você entende que insistir seria apenas prolongar algo que já terminou energeticamente. Esse é um momento de maturidade emocional e de retomada de poder pessoal.

Dica cósmica: Soltar não é perder, é se libertar do que já não te pertence.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Capricórnio: O universo te surpreende mostrando que você não precisa carregar tudo sozinho. Pode surgir uma ajuda, uma conversa importante ou até uma solução inesperada que tira um peso das suas costas. Você começa a perceber que dividir responsabilidades não diminui sua força, mas torna tudo mais leve e sustentável.

Dica cósmica: Permita-se confiar nos outros, você não precisa resolver tudo por conta própria.