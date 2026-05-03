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Domingo chega com resposta do universo: Touro, Leão, Escorpião e Capricórnio recebem um sinal que muda tudo hoje (3 de maio)

O que parecia dúvida começa a se esclarecer e traz alívio para decisões que estavam travadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 3 de maio, chega com uma energia mais suave na superfície, mas profundamente transformadora por dentro. Depois de dias mais intensos, o universo começa a organizar aquilo que parecia bagunçado demais para entender. É como se, de repente, algumas peças finalmente se encaixassem, trazendo respostas silenciosas, mas muito poderosas. Esse não é um dia de grandes explosões, e sim de compreensões que mudam tudo por dentro. Para alguns signos, o que vem agora é clareza emocional, fechamento de ciclos e até uma sensação de paz que parecia distante. O importante é prestar atenção nos detalhes, porque é ali que o recado aparece.

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Touro: Você começa a enxergar valor no que antes parecia estagnação. Aquela sensação de que nada estava andando dá lugar a um entendimento mais profundo: algumas coisas precisavam de tempo para se estruturar. O universo te mostra que nem todo atraso é perda, e que muita coisa foi evitada no caminho. Esse novo olhar traz segurança emocional e mais paciência com o seu próprio processo.

Dica cósmica: Confie no tempo das coisas, nem tudo precisa acontecer na velocidade que você deseja.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Leão: Um reconhecimento inesperado mexe com você mais do que imaginava. Pode ser algo vindo de fora, mas também pode ser uma virada interna, onde você finalmente reconhece o seu próprio valor sem depender da validação dos outros. Esse momento te reconecta com sua autoestima e te lembra do quanto você já conquistou, mesmo nos bastidores.

Dica cósmica: Pare de diminuir suas conquistas, você já chegou muito mais longe do que percebe.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Escorpião: Um ciclo emocional começa a se fechar de forma quase silenciosa. Não é um rompimento dramático, mas uma libertação interna que te faz perceber que certas coisas já não fazem mais sentido. Você entende que insistir seria apenas prolongar algo que já terminou energeticamente. Esse é um momento de maturidade emocional e de retomada de poder pessoal.

Dica cósmica: Soltar não é perder, é se libertar do que já não te pertence.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O universo te surpreende mostrando que você não precisa carregar tudo sozinho. Pode surgir uma ajuda, uma conversa importante ou até uma solução inesperada que tira um peso das suas costas. Você começa a perceber que dividir responsabilidades não diminui sua força, mas torna tudo mais leve e sustentável.

Dica cósmica: Permita-se confiar nos outros, você não precisa resolver tudo por conta própria.

Decoração que é a cara de Capricórnio

Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: closet impecável e discreto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com design clássico e moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala sofisticada em tons neutros escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: quarto minimalista sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: home office executivo de alto padrão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala de jantar formal e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com iluminação indireta e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: banheiro moderno com acabamento refinado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

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