ASTROLOGIA

Hoje (3 de maio) desacelera, mexe com emoções profundas e revela verdades que você vinha evitando encarar

O domingo traz um convite para olhar para dentro, reorganizar sentimentos e fortalecer conexões verdadeiras

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2026 às 03:00

Signos Crédito: Reprodução/Shutterstock

Hoje, 3 de maio, é um dia de pausa e reflexão. A energia convida você a desacelerar, cuidar de si e observar o que precisa ser ajustado internamente. Relações ganham profundidade quando há presença e verdade.

Áries: Hoje pede descanso e menos pressão; no amor, momentos simples fortalecem; evite conflitos desnecessários. Dica cósmica: Nem tudo precisa de ação hoje.

Touro: Hoje favorece conforto, prazer e conexão com quem você gosta; no amor, clima leve; aproveite o presente. Dica cósmica: Permita-se relaxar sem culpa.

Gêmeos: Hoje pede silêncio mental e menos estímulo externo; no amor, escuta é essencial; desconecte um pouco. Dica cósmica: Sua mente também precisa de descanso.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: Hoje fortalece vínculos familiares e emocionais; no amor, cuidado e carinho fazem diferença; acolha e se permita ser acolhido. Dica cósmica: Conexões verdadeiras nutrem.

Leão: Hoje pede menos exposição e mais introspecção; no amor, evite orgulho; cuide do emocional. Dica cósmica: Nem sempre brilhar é necessário.

Virgem: Hoje favorece organização interna e planejamento leve; no amor, evite analisar demais; relaxe mais. Dica cósmica: Nem tudo precisa de controle.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Libra: Hoje traz equilíbrio emocional e vontade de harmonia; no amor, bons momentos a dois; evite indecisões. Dica cósmica: Confie mais em você.

Escorpião: Hoje intensifica sentimentos e pede silêncio estratégico; no amor, profundidade sem pressão; preserve sua energia. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser exposto.

Sagitário: Hoje favorece leveza e momentos espontâneos; no amor, diversão aproxima; evite fugir de conversas importantes. Dica cósmica: Equilibre leveza e responsabilidade.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: Hoje pede pausa do trabalho e foco no pessoal; no amor, presença vale mais que palavras; desacelere. Dica cósmica: Descansar também é produtivo.

Aquário: Hoje estimula reflexão e novas perspectivas; no amor, diálogos profundos; evite se fechar. Dica cósmica: Abrir-se traz respostas.