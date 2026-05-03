Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (3 de maio) desacelera, mexe com emoções profundas e revela verdades que você vinha evitando encarar

O domingo traz um convite para olhar para dentro, reorganizar sentimentos e fortalecer conexões verdadeiras

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2026 às 03:00

Signos
Signos Crédito: Reprodução/Shutterstock

Hoje, 3 de maio, é um dia de pausa e reflexão. A energia convida você a desacelerar, cuidar de si e observar o que precisa ser ajustado internamente. Relações ganham profundidade quando há presença e verdade.

Leia mais

Imagem - Depois de tanto aperto, o dinheiro finalmente dá as caras: 3 signos entram em fase de virada financeira entre maio e junho

Depois de tanto aperto, o dinheiro finalmente dá as caras: 3 signos entram em fase de virada financeira entre maio e junho

Imagem - O destino vira de forma radical: 3 signos entram em um novo capítulo sem volta em maio

O destino vira de forma radical: 3 signos entram em um novo capítulo sem volta em maio

Imagem - Esses 5 signos vivem uma virada poderosa e entram no melhor mês do ano em maio

Esses 5 signos vivem uma virada poderosa e entram no melhor mês do ano em maio

Áries: Hoje pede descanso e menos pressão; no amor, momentos simples fortalecem; evite conflitos desnecessários. Dica cósmica: Nem tudo precisa de ação hoje.

Touro: Hoje favorece conforto, prazer e conexão com quem você gosta; no amor, clima leve; aproveite o presente. Dica cósmica: Permita-se relaxar sem culpa.

Gêmeos: Hoje pede silêncio mental e menos estímulo externo; no amor, escuta é essencial; desconecte um pouco. Dica cósmica: Sua mente também precisa de descanso.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
1 de 13
Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Hoje fortalece vínculos familiares e emocionais; no amor, cuidado e carinho fazem diferença; acolha e se permita ser acolhido. Dica cósmica: Conexões verdadeiras nutrem.

Leão: Hoje pede menos exposição e mais introspecção; no amor, evite orgulho; cuide do emocional. Dica cósmica: Nem sempre brilhar é necessário.

Virgem: Hoje favorece organização interna e planejamento leve; no amor, evite analisar demais; relaxe mais. Dica cósmica: Nem tudo precisa de controle.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Libra: Hoje traz equilíbrio emocional e vontade de harmonia; no amor, bons momentos a dois; evite indecisões. Dica cósmica: Confie mais em você.

Escorpião: Hoje intensifica sentimentos e pede silêncio estratégico; no amor, profundidade sem pressão; preserve sua energia. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser exposto.

Sagitário: Hoje favorece leveza e momentos espontâneos; no amor, diversão aproxima; evite fugir de conversas importantes. Dica cósmica: Equilibre leveza e responsabilidade.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: Hoje pede pausa do trabalho e foco no pessoal; no amor, presença vale mais que palavras; desacelere. Dica cósmica: Descansar também é produtivo.

Aquário: Hoje estimula reflexão e novas perspectivas; no amor, diálogos profundos; evite se fechar. Dica cósmica: Abrir-se traz respostas.

Peixes: Hoje favorece conexão espiritual e emocional; no amor, sensibilidade em alta; cuide da sua energia. Dica cósmica: Proteja seu campo emocional.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Campeã do BBB, Ana Paula Renault briga com donos de bar: 'Vão me respeitar'

Campeã do BBB, Ana Paula Renault briga com donos de bar: 'Vão me respeitar'
Imagem - Após 14 anos e dois filhos, cantor sertanejo e influenciadora anunciam separação

Após 14 anos e dois filhos, cantor sertanejo e influenciadora anunciam separação
Imagem - Após mais de 40 anos juntos, atriz revela por que nunca se casou com ator dono de fortuna de R$ 500 milhões

Após mais de 40 anos juntos, atriz revela por que nunca se casou com ator dono de fortuna de R$ 500 milhões