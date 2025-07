PSICOLOGIA

Dormir de meias pode explicar mais sobre sua personalidade do que você imagina

Seu hábito de dormir de meias tem um significado mais profundo do que pensa, saiba qual

Agência Correio

Publicado em 3 de julho de 2025 às 14:30

Conforto ou segurança? A psicologia revela o que o uso de meias na cama diz sobre você Crédito: Imagem gerada por IA

Em diversas culturas e países, muitas pessoas mantêm o hábito de dormir com meias. O que, à primeira vista, parece ser apenas uma forma de conforto térmico, na verdade, pode oferecer informações comportamentais sobre quem as usa, de acordo com especialistas. >

Usar meias para dormir pode revelar importantes fatores emocionais e psicológicos. Estudos sugerem que essas pessoas geralmente apreciam a sensação de segurança e proteção, algo que vai além da simples proteção contra o frio, agindo como um ato de autocuidado.>

Esse comportamento também pode estar ligado à busca por estabilidade e à necessidade de manter rotinas bem estabelecidas no dia a dia. É um indicativo de que a pessoa valoriza a previsibilidade e o controle em seu ambiente.>

A visão psicológica do hábito

Certas correntes da psicologia indicam que o hábito de dormir com meias é frequentemente encontrado em indivíduos com traços de personalidade que incluem organização e um forte desejo por previsibilidade. Eles se sentem mais seguros com rotinas.>

Na rotina dessas pessoas, esse ritual de usar meias antes de deitar cria um ambiente confortável e controlado, contribuindo para um sono de melhor qualidade e maior relaxamento. Além disso, alguns especialistas consideram que pode ser uma sutil barreira emocional.>

Quem são os adeptos de meias na cama?

Psicólogos apontam que pessoas com alta sensibilidade sensorial são mais propensas a adotar as meias na hora de dormir. Elas sentem mais o impacto do frio ou de tecidos desconfortáveis, buscando uma camada extra de proteção e conforto.>

Os perfis desses indivíduos podem variar, mas geralmente incluem pessoas organizadas, que precisam de segurança, têm um perfil sensorial mais apurado e são práticas em suas abordagens. Esses traços moldam suas escolhas noturnas.>

O uso de meias e o bem-estar

Segundo psicólogos comportamentais, dormir com meias demonstra uma boa relação com o próprio conforto e bem-estar. Pessoas que priorizam esse aspecto tendem a respeitar seus próprios limites e a valorizar suas necessidades pessoais.>