Dudu Camargo foi demitido do SBT após defecar no chão do camarim

O estopim da demissão de Dudu Camargo do SBT foi um episódio escatológico nas dependências da emissora. Segundo a revista Quem, o apresentador, que tinha 15 anos de casa, defecou no chão do camarim.



Após depositar as fezes, Dudu teria usado uma toalha para limpar o espaço e a escondeu atrás de um micro-ondas, deixando um cheiro ruim no camarim.



Em nota, o SBT confirma a demissão, mas não informa os motivos da decisão.