REALITY SHOW

Dupla baiana Aline e Vinícius vence a prova do anjo no BBB 25

Eles fizeram o menor tempo da prova, que exigia a montagem de um quebra-cabeças

Os baianos Aline e Vinícius venceram a Prova do Anjo deste sábado (1º), no BBB 25. Eles fizeram o menor tempo da prova, que exigia a montagem de um quebra-cabeças. >

Eles finalizaram com um tempo de 01:27.180. Os segundos colocados foram a dupla Diego e Daniele Hypolito, que finalizaram o circuito com o tempo de 01:58.534.>

Os baianos terão o poder de imunizar uma dupla na Formação do Paredão do próximo domingo (2). Eles também receberão o Almoço do Anjo e recados de seus familiares. Para o Castigo do Monstro, eles escolheram a dupla Vitória Strada e Mateus.>