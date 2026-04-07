CURIOSIDADES

É possível ficar 10 meses sem tocar o chão? Ave desafia tudo o que os cientistas e físicos sabem sobre voar

Enquanto uma espécie passa quase um ano no ar, outra cruza oceanos com eficiência impressionante



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:00

Conheça os “superpoderes” das aves que transformam o céu em casa, e os riscos que ainda enfrentam Crédito: Freepik

O reino animal guarda feitos que parecem desafiar qualquer lógica, especialmente quando o assunto é resistência e adaptação. Entre eles, algumas aves chamam atenção por habilidades que mais parecem saídas de ficção científica: voos que duram meses e viagens que atravessam oceanos inteiros.

Um dos casos mais impressionantes é o do andorinhão-preto. Estudos conduzidos por pesquisadores da Universidade de Lund mostram que essa ave pode permanecer até 10 meses consecutivos no ar, sem pousar.

Durante esse período, ela praticamente vive voando, se alimenta, dorme e até troca suas penas enquanto cruza continentes, tocando o solo apenas no momento da reprodução.

Aves coloridas 1 de 10

O recorde de permanência no ar

Diferente de outras aves que economizam energia planando, o andorinhão mantém o voo ativo, batendo as asas continuamente. Essa capacidade o coloca como o grande recordista quando o assunto é tempo no ar.

O mestre das longas distâncias

Se o andorinhão domina na duração, o albatroz lidera quando o assunto é eficiência e alcance. Com asas que podem ultrapassar 3,5 metros de envergadura, essas aves utilizam correntes de vento para viajar grandes distâncias com baixo gasto de energia.

Entre os números que impressionam:

Alcance diário: entre 500 e 800 quilômetros em um único dia

Distância ao longo da vida: mais de 8,5 milhões de quilômetros

Estratégia de voo: uso de correntes de ar para economizar energia

Adaptação física: articulação que mantém as asas abertas sem esforço

Além disso, os albatrozes possuem uma glândula que remove o sal da água do mar, permitindo que sobrevivam em alto-mar por longos períodos.

Vida longa e laços duradouros

Essas aves também se destacam pelo comportamento. Os albatrozes formam casais duradouros e realizam rituais de dança sincronizada a cada reencontro.

Outras características marcantes:

Podem viver até 80 anos

Mantêm o mesmo parceiro por toda a vida

Retornam ao mesmo local para reprodução

Superpoderes sob ameaça

Apesar das habilidades impressionantes, essas aves enfrentam riscos que colocam sua sobrevivência em jogo.

Principais ameaças:

Captura acidental em linhas de pesca

Ingestão de plástico nos oceanos

Predadores introduzidos em ilhas de reprodução