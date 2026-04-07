É possível ficar 10 meses sem tocar o chão? Ave desafia tudo o que os cientistas e físicos sabem sobre voar

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Agência Correio
Bianca Hirakawa
Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:00
O reino animal guarda feitos que parecem desafiar qualquer lógica, especialmente quando o assunto é resistência e adaptação. Entre eles, algumas aves chamam atenção por habilidades que mais parecem saídas de ficção científica: voos que duram meses e viagens que atravessam oceanos inteiros.
Um dos casos mais impressionantes é o do andorinhão-preto. Estudos conduzidos por pesquisadores da Universidade de Lund mostram que essa ave pode permanecer até 10 meses consecutivos no ar, sem pousar.
Durante esse período, ela praticamente vive voando, se alimenta, dorme e até troca suas penas enquanto cruza continentes, tocando o solo apenas no momento da reprodução.
Aves coloridas
Diferente de outras aves que economizam energia planando, o andorinhão mantém o voo ativo, batendo as asas continuamente. Essa capacidade o coloca como o grande recordista quando o assunto é tempo no ar.
Se o andorinhão domina na duração, o albatroz lidera quando o assunto é eficiência e alcance. Com asas que podem ultrapassar 3,5 metros de envergadura, essas aves utilizam correntes de vento para viajar grandes distâncias com baixo gasto de energia.
Entre os números que impressionam:
Além disso, os albatrozes possuem uma glândula que remove o sal da água do mar, permitindo que sobrevivam em alto-mar por longos períodos.
Essas aves também se destacam pelo comportamento. Os albatrozes formam casais duradouros e realizam rituais de dança sincronizada a cada reencontro.
Outras características marcantes:
Apesar das habilidades impressionantes, essas aves enfrentam riscos que colocam sua sobrevivência em jogo.
Principais ameaças:
Além dos recordistas dos céus, o reino das aves ainda reserva outras curiosidades, como o beija-flor, único capaz de voar para trás, mostrando que, na natureza, os limites estão sempre sendo reinventados.