DIFERENTES FORMAS

É só ligar na tomada? Saiba como carregar um carro elétrico

Carros que não consomem gasolina ou álcool estão cada vez mais comuns, mas é preciso se planejar para o carregamento

Elis Freire

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 22:10

Carregamento de carros elétricos Crédito: Reprodução

Com uma maior difusão de carros 100% elétricos no Brasil, uma dúvida tem surgido entre os interessados em poluir menos o meio ambiente e aderir à tecnologia: como carregar um carro elétrico? Qualquer tomada serve? De acordo com com a fabricadora de produtos para carros elétricos Green V não um bicho de sete cabeças fazer a recarga do veículo, mas algumas cuidados e precauções precisam ser tomadas para garantir mais eficiência e segurança.

Primeiro, é importante entender que existem diversos tipos de carregadores que se encaixam no carro para recargar a energia, voltados para o uso em diferentes locais e ocasiões. Os portáteis, que oferecem mais praticidade para viagens porém uma carga mais demorada, as Wall Box, que podem ser instalados na parede da garagem pessoal para uma carga mais rápida, além das estações de carregamento em shoppings e locais públicos. Quando conectado, a energia da rede elétrica carrega a bateria do carro.

1. Estações de carregamento pública

Uma opção menos prática, porém mais econômica, é carregar em estações públicas de carregamentos que podem ser encontradas em postos de gasolina, estacionamentos de shoppings e centros comerciais. Estes pontos estão se tornando cada vez mais comuns em cidades grandes, no entanto, o motorista deve se planejar para ir até elas sempre que precisar recarregar.

Para saber onde carregar seu carro elétrico e encontrar a estação mais próxima, você pode usar aplicativos especializados e ou apps oferecidos pelos próprios fabricantes de veículos elétricos. Lá, o motorista encontra um totem com o carregador para ser plugado no veículo e basta esperar a recarga.

2. Carregamento na garagem de casa

Já ter um carregador em casa é muito mais prática e considerada econômica a longo prazo. Você pode carregar seu veículo durante a noite, aproveitando a comodidade de abastecer seu carro enquanto você dorme e sair da garagem com a energia lá em cima para se transportar durante o dia.

Porém, não basta comprar um carregador e colocar em uma tomada qualquer da garagem de casa. Para instalar um Wallbox ou mesmo o portátil é necessário contratar um eletricista qualificado para realizar a instalação do seu carregador, portátil ou , conforme exigências das Normas Técnicas Brasileiras. O instalador qualificado verificará a capacidade elétrica da sua residência e as necessidades de adaptação de voltagem da tomada e instalação de medidores de segurança.

Segundo a BYD, o modelo ideal para quem tem garagem ou vaga de estacionamento própria é o Wallbox. Apesar do investimento inicial que gira em torno de R$2.000 a R$4.000, esse carregador doméstico garante praticidade e maior controle sobre o processo de carregamento, que pode ser acompanhado no painel do carro ou mesmo através de aplicativos.

3. Carregamento em locais de trabalho