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Ela cresceu! Filha de Débora Nascimento faz rara aparição ao lado da mãe em aniversário de 8 anos

Bella é fruto do relacionamento da atriz com José Loretto

Felipe Sena

Publicado em 17 de abril de 2026 às 20:43

Débora Nascimento celebrou aniversário da filha de forma especial Crédito: Reprodução | Instagram

Bella, fruto do relacionamento de Débora Nascimento com José Loreto, completou 8 anos de idade, e a atriz abriu um álbum de fotos nas redes sociais nesta sexta-feira (17).

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou registros de momentos descontraída ao lado da filha, inclusive no momento do “parabéns”. Em outro momento, Débora desce em um escorregador junto com as filhas e as amigas dela.

Débora Nascimento e Bella 1 de 3

Bella estava fantasiada de Glinda, seguindo o tema da comemoração inspirado no musical “Wicked” e o mundo de Oz.

“Faz 8 anos que nascemos. Ela de mim. Eu, a partir dela. Meu corpo se abriu e libertou um universo. Nenhum vínculo é maior que a origem do mundo. ? Bella”, escreveu na legenda da publicação.