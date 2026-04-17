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Ela cresceu! Filha de Débora Nascimento faz rara aparição ao lado da mãe em aniversário de 8 anos

Bella é fruto do relacionamento da atriz com José Loretto

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de abril de 2026 às 20:43

Débora Nascimento celebrou aniversário da filha de forma especial
Débora Nascimento celebrou aniversário da filha de forma especial Crédito: Reprodução | Instagram

Bella, fruto do relacionamento de Débora Nascimento com José Loreto, completou 8 anos de idade, e a atriz abriu um álbum de fotos nas redes sociais nesta sexta-feira (17).

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou registros de momentos descontraída ao lado da filha, inclusive no momento do “parabéns”. Em outro momento, Débora desce em um escorregador junto com as filhas e as amigas dela.

Débora Nascimento e Bella

Atriz abriu álbum de fotos do aniversário da filha por Reprodução | Instagram
Atriz abriu álbum de fotos do aniversário da filha por Reprodução | Instagram
Atriz abriu álbum de fotos do aniversário da filha por Reprodução | Instagram
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Atriz abriu álbum de fotos do aniversário da filha por Reprodução | Instagram

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Bella estava fantasiada de Glinda, seguindo o tema da comemoração inspirado no musical “Wicked” e o mundo de Oz.

“Faz 8 anos que nascemos. Ela de mim. Eu, a partir dela. Meu corpo se abriu e libertou um universo. Nenhum vínculo é maior que a origem do mundo. ? Bella”, escreveu na legenda da publicação.

Ainda nesta semana, José Loreto celebrou a data de um jeito especial com a filha. Os dois acamparam juntos e o ator abriu o coração nas redes sociais. “8 anos do meu AMOR MAIOR. Sou tão grato por ser seu pai. É tão linda sua trajetória. Do seu lado o tempo é sempre aqui e agora. As memórias tem sorrisos. É divino seu florescer. Chuva de bençãos. Todo axé do mundo. To aqui para o que der e vier, entrelaçado de coração e alma. A vida não só presta, como faz total sentido. Te amo infinito, daqui até a lua mil vezes. Um cheiro, um beijo, um abraço apertado, uma história inventada e um mundo de amor e paz para minha Bella!”, escreveu na legenda da publicação.

Tags:

José Loreto Débora Nascimento

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