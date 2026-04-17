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Ivete manda recado manda recado e desabafa durante live: ‘Isso sobrecarrega a gente’

Cantora fez comentário reflexivo em live de influenciadora digital

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de abril de 2026 às 21:16

Ivete Sangalo refeltiu sobre relações durante live
Ivete Sangalo refeltiu sobre relações durante live Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Ivete Sangalo estava vendo uma live da influenciadora digital e autora Monique Evelle quando disparou um recado que chamou a atenção dos seguidores. “Tem que se despedir também da vaidade de ser sempre o bonzinho. Isso sobrecarrega a gente, e a mentira sobre o que queremos fazer se perpetua”, escreveu Ivete na caixa de mensagens.

Monique Evelle tem um podcast “Em Voz Alta”, em que aborda assuntos em que pessoas normalmente vivem e não verbalizam. O podcast é focado ainda em vivências, sentimentos e reflexões que geralmente não são verbalizadas no dia a dia.

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo no São João de Maracanaú por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo e Daniel Cady por Reprodução
Ivete Sangalo completa 53 anos por Divulgação
Ivete é a artista com mais troféus do Carnaval. por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo em programa "Sem Censura" da TV Brasil por Reprodução / YouTube
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Reprodução
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Ivete Sangalo por Divulgação

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Durante uma live realizada na quarta-feira (15), a influenciadora digital falou sobre tópicos abordados no dia a dia, e em seguida repostou a frase de Ivete Sangalo em uma publicação no Instagram.

“Ivete Sangalo alugou um triplex na live de ontem! Mas o que ela tocou vai muito além do cansaço de agradar. É sobre o quanto a gente confunde caráter com submissão, virtude com medo, generosidade com ausência de limite. A pergunta que fica é: o que você já deixou de querer de verdade, por que precisava continuar sendo vista como a pessoa boa da história?”, questionou Monique Evelle na legenda da publicação.

Monique explicou em um post didático no Instagram que o que foi nomeado por Ivete Sangalo muitas pessoas levam anos para discernir dentro de si, o que na verdade, é poder, segundo a influenciadora. Monique leva os seguidores a refletirem sobre o mito da bondade, que muitas vezes não é genuína, mas uma performance de generosidade que pode prejudicar a convivência em sociedade. “Ivete não, sua maior fã!”, ainda comenta a cantora na live.

O comentário de Ivete Sangalo gerou algumas especulações nas redes sociais, já que a frase vem logo após rumores de romance da cantora com o empresário Tiago Maia, que inclusive é produtor de sua turnê Clareou e já fez alguns trabalhos juntos com a cantora. Ivete Sangalo engata um novo ‘romance’ após o término com o nutricionista Daniel Cady, que já está namorando com sua ex, a empresária Carol Magalhães.

No entanto, não há nada evidente de que a frase se relaciona a algum conflito de relação da cantora, apenas uma reflexão sobre a live de Monique Evelle, a quem a artista admira e consome os conteúdos produzidos para as redes sociais.

Tags:

Ivete Sangalo Monique Evelle

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