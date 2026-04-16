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Ivete Sangalo e Bell Marques curtem show de Gun N’ Roses em Salvador

Artistas baianos fizeram registro na Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Felipe Sena

Publicado em 16 de abril de 2026 às 22:15

Ivete Sangalo e Bell Marques em show Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo e Bell Marques marcou presença na primeira apresentação da banda Guns N’Roses, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira (15). Artistas acompanharam a apresentação do grupo liderado por Axl Rose em um lounge premium onde estavam outros famosos, e compartilharam alguns momentos do show nas redes sociais.

Acompanhada da irmã, Cynthia Sangalo, Ivete não deu muitos detalhes do evento, mas publicou uma foto do público e um registro com um funcionário da equipe de limpeza da Arena Fonte Nova.

Guns N’ Roses 1 de 7

Ivete Sangalo e estilista Patrick Fortuna Crédito: Reprodução | Instagram

Já Bell Marques celebrou o momento no Instagram e ainda brincou com uma das músicas do Chiclete com Banana que cita a banda Slash. “Você gosta do Guns N’ Roses / Eu gosto do Ilê Aiyê / Chiclete com Banana / Em Copacabana vou amar você”, diz o trecho da música “Chiclete com Banana”.

Bell Marques e a família em show de banda de rock Crédito: Reprodução | Instagram