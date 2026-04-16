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Ivete Sangalo e Bell Marques curtem show de Gun N’ Roses em Salvador

Artistas baianos fizeram registro na Casa de Apostas Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de abril de 2026 às 22:15

Ivete Sangalo e Bell Marques em show
Ivete Sangalo e Bell Marques em show Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo e Bell Marques marcou presença na primeira apresentação da banda Guns N’Roses, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira (15). Artistas acompanharam a apresentação do grupo liderado por Axl Rose em um lounge premium onde estavam outros famosos, e compartilharam alguns momentos do show nas redes sociais.

Acompanhada da irmã, Cynthia Sangalo, Ivete não deu muitos detalhes do evento, mas publicou uma foto do público e um registro com um funcionário da equipe de limpeza da Arena Fonte Nova.

Guns N’ Roses

Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock
O Guns N’ Roses já se apresentou 5 vezes no Rock In Rio por
Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, anuncia shows no Brasil por Shutterstock
Guns N' Roses por Divulgação
O músico Axl Rose deixando o palco em show do Guns N' Roses na Argentina após jogar seu microfone no chão por Reprodução
O músico Axl Rose chutando a bateria em show do Guns N' Roses na Argentina por Reprodução
Os músicos Axl Rose e Slash em show do Guns N' Roses na Argentina por Reprodução
1 de 7
Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock

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Ivete Sangalo e estilista Patrick Fortuna
Ivete Sangalo e estilista Patrick Fortuna Crédito: Reprodução | Instagram

Já Bell Marques celebrou o momento no Instagram e ainda brincou com uma das músicas do Chiclete com Banana que cita a banda Slash. “Você gosta do Guns N’ Roses / Eu gosto do Ilê Aiyê / Chiclete com Banana / Em Copacabana vou amar você”, diz o trecho da música “Chiclete com Banana”.

Bell Marques e a família em show de banda de rock
Bell Marques e a família em show de banda de rock Crédito: Reprodução | Instagram

Bell que antes de se tornar um dos maiores representantes da Axé Music cantou rock em bandas de baile, posou com Digão, da banda Raimundos, responsável pela abertura do show histórico na capital baiana. A apresentação do grupo de rock, que mobilizou a capital baiana, levou mais de 40 mil pessoas à Arena Fonte Nova.

Tags:

Ivete Sangalo Bell Marques

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