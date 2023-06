Em fenômeno de 'parto virgem', crocodilo engravida de si mesmo

Uma pesquisa científica notificou o caso de uma fêmea da espécie crocodilo-americano que engravidou sozinha, pela primeira vez. O fenômeno, chamado de "parto virgem", aconteceu em um zoológico da Costa Rica em 2018, e foi publicado em um estudo da instituição científica Royal Society, nesta quarta-feira (7).



A fêmea vivia isolada dos demais crocodilos há 16 anos. Com isso, ela produziu sozinha um feto que é 99,9% geneticamente idêntico a ela. Isso confirma que não houve presença de outro DNA. O ovo, no entanto, não eclodiu e o animal morreu."Isso não deve ser visto como um indicativo de que todas as partenogêneses de crocodilos serão não-viáveis", descreve a pesquisa.Chamado de partenogênese, o fenômeno já foi observado em espécies de pássaros, peixes e em outros répteis. Segundo os cientistas, o fato de diversas espécies terem essa habilidade sugere que ela foi herdada de um ancestral em comum, o que os leva a crer que dinossauros também tinham a capacidade de se reproduzirem sozinhos.