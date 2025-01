EM APUROS

Equipe do SBT é alvo de traficantes e foge de tiroteio em favela no Rio de Janeiro

Caso aconteceu durante cobertura de operação policial no Complexo do Alemão

Na tarde desta sexta-feira (24), a equipe de reportagem externa do SBT foi alvo de traficantes durante a cobertura de uma ação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. O repórter Jackson Silva e o cinegrafista Pedro Motta, da emissora de Silvio Santos, tiveram que se esconder atrás de uma loja na comunidade.

A equipe acompanhou as movimentação dos policiais no Alemão desde o início. "Começou às cinco da manhã e só agora conseguimos entrar no ar", detalhou Jakson. Apesar do sufoco, nenhum dos jornalistas ficaram feridos.