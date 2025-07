CASA E JARDIM

Especialistas alertam: tire seu sapato ou leve sujeira e até fezes para dentro de casa

Mantenha sua casa livre de ameaças invisíveis da rua

Remover os sapatos ao entrar em casa é um hábito que transcende culturas e se mostra cada vez mais crucial para a saúde do seu ambiente doméstico. Mais do que uma questão de limpeza visível, trata-se de evitar a entrada de um vasto arsenal de microrganismos e substâncias nocivas. >

As solas dos calçados podem reter uma quantidade significativa de resíduos, desde partículas de solo e material vegetal até detritos com substâncias tóxicas. Emanuel Maltempi, especialista em microbiologia do solo, destaca a importância desse ato para a manutenção de um lar limpo e organizado, em entrevista ao portal O Globo.>