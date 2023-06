Estudante desaparece após pular do navio em área infestada de tubarões; vídeo

Um estudante estadunidense desapareceu no mar após pular no mar das Bahamas. Cameron Robbins, de 18 anos, estava em um cruzeiro. Segundo o g1, as autoridades já trabalham com a hipótese de que o jovem está morto, pois há muitos tubarões na área. O caso ocorreu em 24 de maio.



Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra Robbins no mar com o que parece ser um tubarão próximo. Nas imagens, é possível ouvir pessoas gritando para que Robbins agarre uma boia, mas ele nada na direção oposta.