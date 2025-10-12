Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estudo revela as duas atividades extracurriculares que mais estimulam o cérebro das crianças

Esportes em grupo e a leitura por prazer são o combo perfeito para desenvolver o cérebro infantil

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 12:00

Veja as descobertas da ciência sobre as atividades que seus filhos precisam para ter sucesso
Veja as descobertas da ciência sobre as atividades que seus filhos precisam para ter sucesso Crédito: Freepik

A cada volta às aulas, os pais se dedicam a encontrar atividades extracurriculares que realmente impulsionem o desenvolvimento de seus filhos. Contudo, novos estudos apontam que, em meio a tantas opções, há apenas duas práticas que se mostram superiores na tarefa de aumentar a inteligência e as habilidades cognitivas das crianças. As escolhas certas agora influenciam o futuro.

Crianças

Crianças por Shutterstock
Crianças por Shutterstock
Crianças por Shutterstock
Crianças por Shutterstock
Crianças por Shutterstock
Crianças por Shutterstock
1 de 6
Crianças por Shutterstock

Estímulos fora da sala de aula são indispensáveis, pois fornecem o impulso físico e mental necessário. Pesquisas recentes com 500 participantes demonstraram que estes hobbies em particular contribuem para uma memória aprimorada, uma maior facilidade de aprendizagem e um raciocínio mais rápido.

Leia mais

Imagem - Sucesso absoluto entre as crianças dos anos 90 e 2000, achocolate está oficialmente de volta ao Brasil

Sucesso absoluto entre as crianças dos anos 90 e 2000, achocolate está oficialmente de volta ao Brasil

Imagem - Casa fresca e sem pragas: 5 plantas repelentes que também decoram com charme e aroma

Casa fresca e sem pragas: 5 plantas repelentes que também decoram com charme e aroma

Imagem - Homem devolve bilhete premiado de R$ 6 milhões ao dono; dono da fortuna ficou em estado de choque

Homem devolve bilhete premiado de R$ 6 milhões ao dono; dono da fortuna ficou em estado de choque

É vital que os pais considerem práticas que ofereçam um desenvolvimento bem estruturado, pensando na saúde e no bem-estar dos pequenos. Logo, o foco deve estar em atividades que comprovadamente geram melhorias duradouras no sistema cerebral das crianças, preparando-as para os desafios futuros.

Esportes em grupo remodelam o cérebro

Os esportes coletivos figuram entre os dois melhores caminhos extracurriculares. De acordo com o portal Aufeminin, neurocientistas destacam que as atividades físicas intensas aumentam os desafios cognitivos. Adicionalmente, elas oferecem uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento das habilidades motoras infantis.

Com a prática repetida, o cérebro se aprimora na atividade. Dessa forma, cria-se novas conexões entre os neurônios. As áreas cerebrais mais exigidas na prática esportiva ganham volume, tornando o órgão mais eficiente. Este processo fundamental é cientificamente reconhecido como plasticidade cerebral.

A relevância da orientação especializada 

A presença de um coach ou instrutor é determinante. Eles são responsáveis por guiar a criança e proporcionar um feedback constante sobre ações específicas. O profissional estimula o foco na melhoria contínua, aponta erros sem julgamentos e sugere como evitá-los. Assim, eles compartilham estratégias para acelerar o progresso.

As orientações são repetidas, sendo gradualmente internalizadas pela criança até que se tornem um reflexo automático. A supervisão adulta e os métodos planejados que norteiam essas atividades têm um papel crucial no avanço cognitivo. Consequentemente, a prática é estruturada e busca a excelência no desempenho.

O acompanhamento constante facilita a compreensão dos objetivos e a aplicação da “prática deliberada”. Em contrapartida, a falta de orientação limita o desempenho intelectual. Estudos apontam que crianças sem supervisão, como as que brincam desordenadamente, têm um desenvolvimento inferior.

Além disso, o esporte coletivo é um catalisador social. Ele favorece a socialização, fortalece o espírito de equipe e aprimora as habilidades de relacionamento. Como destacou Howard Becker, participar de uma modalidade em grupo desenvolve múltiplas dimensões da inteligência, incluindo a interpessoal.

O poder transformador da leitura 

A leitura recreativa é a segunda chave para um desenvolvimento pleno. Ela fortalece a criatividade, a linguagem e a capacidade cognitiva. Pesquisadores finlandeses afirmam que a leitura mobiliza "diferentes formas de expressão, vocal, visual, auditiva e imaginativa" simultaneamente.

A atividade de ler exige concentração intensa, resultando em uma melhoria duradoura nas funções cognitivas. Cientistas de Cambridge e Fudan confirmaram que indivíduos que cultivam a leitura por prazer desde a infância apresentam um desempenho acadêmico e cognitivo superior. Este dado é uma luz para os pais.

Estes leitores precoces demonstram melhor desempenho em memória, linguagem, fala e resultados escolares. A diferença é notável em comparação com aqueles que adquirem o hábito tardiamente. Desse modo, a leitura é um pilar para a estrutura cerebral, a saúde mental e a capacidade de aprendizado infantil.

Mais recentes

Imagem - Do hábito ao altar: ex-freira e seminarista que sonhava em ser padre deixam a vida religiosa e se casam

Do hábito ao altar: ex-freira e seminarista que sonhava em ser padre deixam a vida religiosa e se casam
Imagem - A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva
Imagem - Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais