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Evaristo Costa exibe tanquinho em foto de sunga na Grécia e levanta suspeitas nas redes

Foto de sunga em praia paradisíaca viraliza, levanta dúvidas sobre edição e rende enxurrada de comentários nas redes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17:00

Evaristo Costa
Evaristo Costa Crédito: Reprodução

O jornalista Evaristo Costa voltou a movimentar as redes sociais nesta quinta-feira (9) ao compartilhar um registro direto da Ilha de Rodes, na Grécia. Aos 49 anos, ele apareceu de sunga em meio ao cenário de águas cristalinas de Anthony Quinn Bay, exibindo o corpo definido e o chamado “tanquinho”.

Na legenda da publicação, o jornalista usou apenas o emoji de um biscoito, expressão comum na internet para quem busca chamar atenção com a própria aparência. O suficiente para a postagem ganhar grande repercussão em poucos minutos.

Evaristo Costa na Grécia

Evaristo Costa por Reprodução
Evaristo Costa por Reprodução
Evaristo Costa por Reprodução
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Evaristo Costa por Reprodução

A imagem dividiu opiniões entre os seguidores. Parte do público levantou suspeitas de que o corpo exibido teria passado por edição ou até uso de inteligência artificial. Comentários apontaram possível manipulação, enquanto outros trataram a situação com humor.

Por outro lado, muitos internautas reagiram com elogios à forma física do apresentador, destacando a boa aparência mesmo perto dos 50 anos. A repercussão também trouxe comparações com uma foto publicada por ele em 2024, quando apareceu com um físico mais discreto.

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Desde 2022, Evaristo está afastado da rotina intensa da televisão e vive um período sabático, com viagens frequentes e presença ativa nas redes sociais, onde costuma compartilhar momentos pessoais e bastidores de suas experiências pelo mundo.

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