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Saiba quem será a substituta de Carolina Ferraz no Domingo Espetacular

Jornalista com 20 anos de casa, Camila Busnello passa a dividir a bancada do programa dominical da Record

Fernanda Varela

Publicado em 9 de abril de 2026 às 15:44

Demissão de Carolina Ferraz expõe bastidores de tensão, disputa por espaço e desgaste na Record. Crédito: Reprodução

A Record TV já definiu quem ficará no lugar de Carolina Ferraz no comando do Domingo Espetacular. A escolhida é a jornalista Camila Busnello, que passa a dividir a apresentação com Roberto Cabrini já nas próximas edições do programa.

A mudança ocorre após a saída de Carolina, anunciada nesta quarta-feira (8). A emissora informou que o ciclo da apresentadora chegou ao fim e destacou a trajetória dela no dominical, marcada por entrevistas de repercussão e reportagens especiais.

Camila Busnello 1 de 9

Camila Busnello chega ao novo posto após completar duas décadas na emissora, em janeiro de 2026. Ao longo da carreira, acumulou experiências como correspondente internacional em Nova York, além de atuar como repórter especial e apresentar edições do próprio Domingo Espetacular. Mais recentemente, estava à frente das edições da tarde do Jornal da Record.