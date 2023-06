Ex-BBB Larissa Santos beija Rodrigo Mussi após término com Fred Desimpedidos

O troca-troca de casais entre ex-BBBs segue a todo vapor. Desta vez, Larissa Santos, que recentemente terminou o namoro que iniciou com Fred Desimpedidos no BBB 23, foi vista aos beijos com Rodrigo Mussi, participante da vigésima segunda edição do reality.



Segundo o jornal Extra, os dois foram filmados aos beijos na madrugada desta terça-feira (6) durante uma festa de São João promovida por Thaynara OG, no Maranhão.