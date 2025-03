IMPREVISTO

Ex-BBB se machuca e sai sangrando de desfile na Sapucaí; confira

Alane Dias estreiou como musa da Grande Rio

A ex-BBB Alane Dias passou por um perrengue no desfile da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio. Atravessando, pela primeira vez, a Marquês de Sapucaí com uma fantasia brilhante e colorida, a bailarina distribuiu simpatia, mas um detalhe do look machucou a famosa e chamou atenção da plateia. >