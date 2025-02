AZEDOU

Ex-BBB Thelma Assis rompe amizade com Bruna Marquezine; veja motivo

As duas deixaram de se seguir nas redes sociais

A amizade de Bruna Marquezine com a ex-BBB Thelma Assis parece ter azedado. As duas se aproximaram após o BBB 20, edição da qual a médica foi campeã - a mesma que Manu Gavassi, uma das melhores amigas da atriz, participou. Elas chegaram a viajar juntas.>

"Thelma certíssima, Bruna só usa a militância quando convém, na prática, é outra", comentou uma internauta. "Gente, normalizem deixar de seguir alguém. Por pelo menos três vezes ao ano eu também faço o mesmo, faço um limpa, principalmente naqueles que me seguem, mas nunca interagem, só estão ali para cuidar da minha vida. Provavelmente com elas não era diferente... Melhor que fazem é deixarem de se seguir", ponderou outra. "Thelma 100% certa", apoiou uma terceira. "Incrível como os famosos seguem passando pano para ele. O cancelamento é seletivo", acrescentou um.>

Outras pessoas defenderam a atriz. "O cara é agente de viagens, não significa que a Bruna tenha amizade com ele. Talvez o João possa ter contratado", avaliou uma. "O que Bruna tem a ver com isso? Ela está usando os serviços prestados por ele apenas. As pessoas precisam saber separar as coisas, urgente", destacou um fã. "Ela vai parar de seguir todos que ele presta o serviço? Me poupe", criticou uma moça. >