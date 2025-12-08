NOVA VIDA

Ex-chiquitita se batiza em igreja após quadro de ansiedade e depressão: ‘Novo nascimento’

Giulia Garcia ficou conhecida por interpretar a personagem Ana em ‘Chiquititas’

A ex-chiquitita Giulia Garcia se batizou na igreja evangélica Abba, após um quadro de depressão, e compartilhou o momento nas redes sociais. A atriz ficou conhecida por interpretar a personagem Ana na segunda versão brasileira de “Chiquititas”.

“Ainda não sei o que dizer sobre esse dia, sobre essa morte, sobre o meu novo nascimento, só sei agradecer por ter O Abba que cuida de mim e que me ama, assim como eu O amo”, escreveu na legenda da publicação.

Em abril deste ano, Giulia desabafou sobre seu quadro de depressão, ansiedade e transtorno alimentar, e confessou que cuida da saúde mental desde os 16 anos. "Eu já fui diagnosticada com ansiedade, que gerou um quadro de transtorno alimentar, que é a compulsão alimentar. Também sabe que há um tempo atrás eu comecei a tomar remédio antidepressivo", disse.

Hoje com 22 anos, Giulia estava iniciando uma nova medicação. “Acabei de sair do psiquiatra. Tenho o mesmo quadro desde os 16 anos: ansiedade e depressão, causando a compulsão alimentar. Não sei se fico aliviada ou não. O início da medicação faz com que você se perca um pouco. Tomei medicação por cinco anos, desde que eu tinha 16, e ela ajuda com depressão e ansiedade”.

"Sabe o que é perder a vontade de tudo, querer fazer nada, não querer sair de casa, perder o prazer por pequenas coisas? Não tinha a compulsão alimentar. E isso está me pegando. Um lado meu ficou muito triste por ter que voltar a tomar remédio, mas vou fazer o tratamento certinho", disse.