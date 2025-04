AMOR

Ex-Globo fala sobre casamento à distância com mulher 32 anos mais nova: 'Não sinto saudade'

'A gente se vê a cada dois, três meses', disse

A atriz Lúcia Veríssimo, de 66 anos, falou sobre como vive seu casamento à distância com a produtora paulista Tay Saad, de 34 anos. As duas moram em cidades diferentes e seguem juntas há 12 anos.>

Atualmente, Lúcia vive na fazenda que possui no interior de Minas Gerais e passa temporadas na Europa. “Não sinto saudade o tempo inteiro. Por exemplo, eu agora tenho um casamento, há 12 anos, que a gente vive em cidades diferentes, mas vivíamos em países diferentes, às vezes em continentes diferentes. Claro, se fala todo dia, se vê a cada dois, três meses, no caso de países. Agora, eu não a via há três meses, e eu não penso: ‘Ah, eu estou com saudade.’ Não. Eu tenho meu cotidiano, minha vida. Quando eu chego, que eu olho, eu digo: ‘Nossa Senhora, que saudade imensa que eu estava de você.’ Então, você demora aquilo de uma vez. Não é homeopático”, disse ela em entrevista ao podcast Tantos Tempos.>