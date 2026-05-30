Ex-mulher de Djalminha é apontada como líder de organização criminosa

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MetrópoIes
Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:40
Depois da prisão da maquiadora Cinthia Silva, conhecida por trabalhar com Gracyanne Barbosa, Xande de Pilares e outros famosos, a Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou à possível líder da organização criminosa responsável pela venda ilegal de canetas emagrecedoras: Gabriela Knopf, ex-mulher do ex-jogador Djalminha.
Gabriela Knopf é ex-mulher de Djalminha
Crime
De acordo com a investigação, Gabriela Knopf seria a chefe da quadrilha e um dos principais nomes da organização criminosa. Segundo a polícia, ela seria a responsável por fazer o elo entre os fornecedores das canetas emagrecedoras, os médicos e os pacientes.