POLÊMICA

Ex-mulher de Djalminha é apontada como líder de organização criminosa

Após a prisão da maquiadora Cinthia Silva, a Polícia Civil do Rio chegou ao nome da possível líder no esquema de canetas emagrecedoras

MetrópoIes

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:40

Gabriela Knopf é ex-mulher de Djalminha Crédito: Reprodução

Depois da prisão da maquiadora Cinthia Silva, conhecida por trabalhar com Gracyanne Barbosa, Xande de Pilares e outros famosos, a Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou à possível líder da organização criminosa responsável pela venda ilegal de canetas emagrecedoras: Gabriela Knopf, ex-mulher do ex-jogador Djalminha.

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