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Ex-mulher de Djalminha é apontada como líder de organização criminosa

Após a prisão da maquiadora Cinthia Silva, a Polícia Civil do Rio chegou ao nome da possível líder no esquema de canetas emagrecedoras

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:40

Gabriela Knopf é ex-mulher de Djalminha
Gabriela Knopf é ex-mulher de Djalminha Crédito: Reprodução

Depois da prisão da maquiadora Cinthia Silva, conhecida por trabalhar com Gracyanne Barbosa, Xande de Pilares e outros famosos, a Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou à possível líder da organização criminosa responsável pela venda ilegal de canetas emagrecedoras: Gabriela Knopf, ex-mulher do ex-jogador Djalminha.

Gabriela Knopf é ex-mulher de Djalminha

Gabriela Knopf é ex-mulher de Djalminha por Reprodução
Gabriela Knopf é ex-mulher de Djalminha por Reprodução
Gabriela Knopf é ex-mulher de Djalminha por Reprodução
Gabriela Knopf é ex-mulher de Djalminha por Reprodução
Gabriela Knopf é ex-mulher de Djalminha por Reprodução
Gabriela Knopf é ex-mulher de Djalminha por Reprodução
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Gabriela Knopf é ex-mulher de Djalminha por Reprodução

Crime

De acordo com a investigação, Gabriela Knopf seria a chefe da quadrilha e um dos principais nomes da organização criminosa. Segundo a polícia, ela seria a responsável por fazer o elo entre os fornecedores das canetas emagrecedoras, os médicos e os pacientes.

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Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

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