DINÂMICA INÉDITA

Ex-participantes do BBB voltarão ao reality para comandar Sincerão

Entrada de Babu Santana, Fernanda Bande e Arthur Aguiar promete agitar a casa

A casa do BBB25 receberá visitas ilustres na próxima segunda-feira (17). Com uma dinâmica inédita e que promete agitar o jogo, os ex-BBBs Babu Santana (BBB 20), Arthur Aguiar (BBB 22) e Fernanda Bande (BBB 24) vão voltar ao programa. >

Na noite do Sincerão, os integrantes das edições anteriores vão assumir uma função importante: eles serão responsáveis por definir as consequências que os participantes vão receber a cada rodada da dinâmica.>

Vale lembrar que os ex-participantes foram protagonistas de grandes discussões em suas edições, inclusive, no Sincerão. Na temporada anterior, Fernanda viralizou nas redes sociais ao brigar com Beatriz Reis, Bia do Brás, e citar o filme "127 Horas". >