SAIBA DETALHES

Fã desabafa e diz que quase foi agredido por neto de Fernanda Montenegro em cinema

Clebinho Arruda se vestiu de personagem da atriz para homenageá-la em cinema

Felipe Sena

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:11

Fernanda Montenegro e o neto, Davi Torres Crédito: Pedro Bozan

O influenciador Clebinho Arruda, fã da atriz Fernanda Montenegro, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a forma como foi tratado pelo neto da atriz, Davi Torres, durante uma sessão de filme no Rio de Janeiro.

Em vídeo, é possível ver o momento em que a atriz tira foto com alguns fãs após a sessão do filme “Velhos Bandidos”, estrelado pela artista ainda dentro da sala de cinema, no Rio de Janeiro.

Fernanda Montenegro 1 de 17

Em seguida Clebinho tenta se aproximar da da atriz e os dois aparecem conversando enquanto Davi Torres observa a poucos passos de distância. Segundo o influenciador. O encontro acontece após a tentativa inicial de aproximação ter sido barrada, segundo o influenciador. A gravação foi obtida pela coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, parceiro do CORREIO.

O filho da atriz pode não ter reconhecido Clebinho, pois ele estava caracterizado de Marta, personagem que a atriz interpreta no longa-metragem. Inclusive, Clebinho relatou que a própria atriz teria falado que poderia conversar com ele após a sessão.

Nos Stories do Instagram, o influenciador resumiu o momento e fez um desabafo. “E eu que fui agredido pelo neto dela [Fernanda Montenegro em uma foto], só porque eu queria falar com ela e mostrar que fui caracterizado com a personagem dela do filme e ele disse que eu não ia falar com ela”, escreveu.

Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, parceira do jornal CORREIO, Clebinho explicou que quando o filme acabou, ele foi na fileira em que a atriz estava para tentar falar com ela e mostrar o look, mas tinha um casal na frente. De acordo com ele, ao tentar interagir, foi recebido de maneira ríspida. “Eu virei pra moça e perguntei: ‘você quer falar com ela também?’. Ela super seca, falou: ‘eu estou com ela’, nem olhou na minha cara”, relatou.

Clebinho explicou que insistiu educadamente, mas foi impedido. “Eu perguntei se podia falar com a Fernanda e ela nem olhou, fingiu que eu não era com ela. Aí eu fui e perguntei pro rapaz se eu podia falar com ela e ele respondeu bem seco também: ‘não”, contou.

O homem citado seria Davi Torres, neto da atriz. O influenciador perguntou o motivo. “Aí ele: ‘não fica falando muito não’. Meio que virou porque ia pedir pro segurança me tirar”, disse Clebinho.

No entanto, Clebinho rebateu a atitude: “Eu falei: ‘me tirar você não tem poder, porque estou como convidado VIP igual a você’. Aí ele: ‘agora mesmo que você não vai chegar perto dela, eu que não quero, isso que você queria ouvir?”, relatou.

Em seguida, um amigo de Clebinho teria intervido. “Meu amigo que estava na fileira de cima conseguiu chegar nela e disse que eu tava caracterizado da personagem dela e perguntou se ela podia falar comigo. Aí ela virou e me chamou”, contou.

Ainda de acordo com o influenciador, a reação de Davi foi de irritação. “Ele ficou muito put#. Falou pra menina que estava com ele: ‘deixa eu sair de perto, antes que eu perca a cabeça, porque estou muito nervoso”, disse.

Clebinho disse que se sentiu ameaçado e constrangido, porque queria apenas demonstrar o seu trabalho e homenagear a atriz. Achei que não precisava ter agido dessa forma”.