CHOQUE

Fátima Bernardes relembra como descobriu câncer: 'Nunca podia imaginar'

Jornalista detalhou que recebeu diagnóstico após exames de rotina

Nesta quarta-feira (26), Fátima Bernardes foi entrevistada pela cantora Luiza Possi no podcast Prosperidade 360º e abriu o coração para falar sobre o diagnóstico de câncer no endométrio que recebeu em 2020. A apresentadora detalhou como descobriu a doença e como foi o processo de realizar uma cirurgia de retirada logo depois. >

"Fiz no consultório. É um exame bem chato e eu tive todos os problemas que pode ter, é a tal da crise vagal, eu tive desmaio, calafrio, taquicardia. E aí esse médico é muito engraçado, é um cara que é muito conceituado, ele falou: 'você tem o útero introvertido, e não estou vendo uma áreazinha aqui, eu estou vendo que você está com todos os sintomas e vou fazer uma biópsia aqui porque essa área está muito difícil de ver e estou vendo que estou te maltratando aqui”, detalhou. >

Quando a ginecologista recebeu os resultados do exame, ela ligou diretamente para a jornalista com um tom de voz diferente do habitual. "Ela normalmente, quando eu fazia os exames, recebia tudo, ela me ligava sempre e dizia assim... Deixava um recado para mim: 'Fátima, recebi. Está tudo ótimo. Quando puder me liga'. Nesse dia ela falou assim: 'Fátima, quando puder me liga'. Eu já sabia que tinha alguma coisa". >