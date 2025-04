INJÚRIA E DIFAMAÇÃO

Felipe Neto vira réu após suposta insinuação de que deputada usa tiara de flores em alusão ao nazismo

Entenda a confusão

Fernanda Varela

Publicado em 22 de abril de 2025 às 19:46

Felipe Neto Crédito: Reprodução

O influenciador digital Felipe Neto se tornou réu em um processo judicial por injúria e difamação contra a deputada federal Julia Zanatta (PL-SC). A decisão foi tomada pela 41ª Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro, após recomendação do Ministério Público. Ele foi denunciado após postagens em que Neto associa, de forma crítica, o uso frequente de uma tiara de flores pela parlamentar a simbologias ligadas ao nazismo.>

A polêmica teve início em junho de 2024, quando Felipe Neto publicou, em seu perfil no X (antigo Twitter), uma mensagem afirmando que "a tiara de flores na cabeça é tida por muita gente como um símbolo de apologia ao nazismo". Ele também observou que, ao discursar no Parlamento Europeu, Zanatta teria optado por não usar o adereço, o que considerou "curioso".>

Na sequência, o influenciador interagiu com outros usuários da rede, reforçando sua interpretação de que o uso contínuo da tiara poderia ser compreendido como parte da construção de uma imagem pública. Para Neto, isso tornaria legítimas as críticas e análises sobre possíveis conotações do acessório. No entanto, a deputada viu nas declarações uma tentativa deliberada de difamá-la.>

Na queixa-crime apresentada, a equipe jurídica de Julia Zanatta argumenta que houve intenção clara de associá-la ao nazismo, o que, segundo a acusação, ultrapassa os limites do debate público e ameaça diretamente sua reputação. “A publicação foi feita com a intenção de incutir a ideia de que o uso da tiara seria apologia ao movimento nazista”, afirma o texto da denúncia, que também menciona o prejuízo ao exercício do mandato da parlamentar.>