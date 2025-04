DESABAFOU

Ex-atriz da Globo pede ajuda a cantora baiana para realizar sonho 'antes de morrer'

Artista está com 83 anos

Com uma carreira que atravessa décadas na televisão, no cinema e no teatro, a atriz Neusa Borges , de 83 anos, recorreu às redes sociais para fazer um apelo comovente. Em vídeo publicado nesta terça-feira (22), a ex-Globo revelou a frustração por não conseguir realizar um antigo sonho: publicar dois livros que escreveu ao longo de mais de 20 anos.>

Em tom emocionado, Neusa pediu ajuda para entrar em contato com a ministra da Cultura, a cantora baiana Margareth Menezes, e criticou a burocracia para realizar seu desejo. “Hoje acordei irritada. Como é difícil conseguir uma informação. Quero saber se existe uma lei de incentivo para isso. Alguém que tenha contato com nossa ministra da Cultura pra me ajudar?”, desabafou. “Quero lançar antes de morrer. Alguém pode me ajudar?”, pediu.>