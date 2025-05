PARABÉNS, MAINHA!

Feliz Dia das Mães: 50 textos lindos para enviar no WhatsApp

Veja mensagens para te ajudar a declarar seu amor pela sua mãe

Fernanda Varela

Publicado em 11 de maio de 2025 às 09:41

Dias das Mães Crédito: Shutterstock

Está sem criatividade para mandar mensagem de feliz dia das mães? Confira abaixo 50 textos que você pode enviar para sua mainha neste dia 11 de maio. >

1.>

Feliz Dia das Mães!>

Seu amor me ensinou o que é cuidado de verdade.>

Sou eternamente grato(a) por tudo que você representa na minha vida.>

2>

Mãe, hoje é o seu dia, mas você merece ser celebrada o ano inteiro.>

Obrigada por ser essa mulher forte, generosa e cheia de luz.>

Te amo mais do que consigo dizer em palavras.>

3>

Que neste Dia das Mães você receba o mesmo amor que espalha todos os dias.>

Você é o coração da nossa família, nossa base, nossa inspiração.>

Te amo infinitamente!>

4>

Mãe, obrigada por ser meu apoio em cada fase da vida.>

Você me ensinou com paciência, com afeto e com o exemplo.>

Feliz Dia das Mães! Que você se sinta abraçada por todo o meu amor.>

5.>

Feliz Dia das Mães para a mulher mais incrível que eu conheço.>

Você é a razão da minha força e a dona do abraço mais seguro do mundo.>

Te amo com todo meu coração!>

6.>

Hoje é o seu dia, mas eu celebro sua existência todos os dias.>

Nada seria igual sem seu carinho, sua presença e seu olhar.>

Obrigada por tudo, mãe! Te amo demais!>

7.>

Mãe, você é o maior presente que a vida me deu.>

Seu amor me moldou, me salvou e me fez ser quem sou.>

Feliz Dia das Mães, com todo meu carinho e gratidão.>

8.>

Neste Dia das Mães, quero te agradecer por tudo o que você é.>

Você me ensinou o valor da empatia, da coragem e do amor verdadeiro.>

Te amo muito e sempre estarei ao seu lado.>

9.>

Feliz Dia das Mães, minha rainha!>

Você me mostrou que o amor não tem limites.>

Que seu dia seja cheio de alegria, flores e sorrisos sinceros.>

10.>

Mãe, você é minha paz, minha casa, meu refúgio.>

Queria poder retribuir um pouquinho de tudo que você já fez por mim.>

Feliz Dia das Mães! Você é tudo pra mim.>

11.>

Se existe amor incondicional, ele tem seu nome.>

Obrigada por cada renúncia, cada conselho, cada gesto de carinho.>

Você é meu bem mais precioso. Feliz Dia das Mães!>

12.>

Feliz Dia das Mães, com muito amor e ternura!>

Seu colo cura, sua voz acalma e seu amor transforma.>

Sou muito grato(a) por ter você na minha vida.>

13.>

Não há palavras que descrevam o quanto te admiro.>

Você é força, sabedoria e bondade em forma de mulher.>

Feliz Dia das Mães, minha eterna inspiração!>

14.>

Neste dia especial, quero te lembrar do quanto você é amada.>

Você fez tudo por mim e ainda faz, mesmo sem pedir nada em troca.>

Te amo demais, mãe. Feliz Dia das Mães!>

15.>

Você é a mulher que me ensinou a ser quem sou.>

E se hoje posso sorrir com o coração em paz, é graças a você.>

Feliz Dia das Mães! Que seu dia seja tão lindo quanto o seu coração.>

16.>

Mãe, hoje o meu coração é só gratidão por ter você.>

Você merece um mundo de flores, abraços e amor verdadeiro.>

Feliz Dia das Mães! Que nunca falte felicidade na sua vida.>

17.>

Cada memória com você é uma bênção na minha vida.>

Seu jeito de amar me ensinou tudo o que preciso saber sobre o mundo.>

Feliz Dia das Mães! Te amo com todo o meu ser.>

18.>

Feliz Dia das Mães para a mulher mais guerreira que já conheci.>

Sua força e sua fé me inspiram todos os dias.>

Que você receba todo o amor que plantou em mim.>

19.>

Mãe, você é minha melhor amiga, minha maior conselheira.>

Sou muito sortudo(a) por ter você como mãe.>

Feliz Dia das Mães! Que a vida te recompense sempre.>

20.>

Seu sorriso é o que me motiva.>

Seu amor me sustenta até hoje, mesmo na distância.>

Feliz Dia das Mães! Você é insubstituível.>

21.>

Neste Dia das Mães, queria te dar o mundo.>

Mas como isso ainda não é possível, te dou todo o meu amor.>

Você é tudo pra mim!>

22.>

Mãe, você é meu exemplo de vida.>

Obrigada por me ensinar a ser forte e sensível ao mesmo tempo.>

Feliz Dia das Mães, com muito amor!>

23.>

Se o mundo tivesse mais mães como você, tudo seria melhor.>

Seu coração é enorme e sua dedicação é algo que admiro demais.>

Te amo, feliz Dia das Mães!>

24.>

Mãe, sua presença é meu lugar de paz.>

Mesmo quando estou longe, seu amor me alcança.>

Feliz Dia das Mães! Obrigado por tudo.>

25.>

Hoje é dia de te encher de carinho, mimo e reconhecimento.>

Você é maravilhosa em tudo que faz e é.>

Feliz Dia das Mães, minha rainha!>

26.>

Nenhuma palavra consegue expressar o tamanho do meu amor por você.>

Feliz Dia das Mães, minha luz!>

Que você seja sempre rodeada de felicidade.>

27.>

Ser sua filha (ou filho) é minha maior sorte.>

Você me ensinou a amar, a respeitar e a seguir em frente.>

Feliz Dia das Mães! Que seu dia seja repleto de alegrias.>

28.>

Mãe, seu amor é meu maior tesouro.>

Quero que saiba que você mora no meu coração todos os dias.>

Feliz Dia das Mães!>

29.>

Você merece um dia só de alegrias e reconhecimento.>

Obrigada por tudo, todos os dias da minha vida.>

Feliz Dia das Mães com muito amor!>

30.>

Neste Dia das Mães, minha mensagem é simples, mas sincera:>

Te amo profundamente e te agradeço por tudo.>

Você é minha base!>

31.>

Seu amor me formou, me moldou e me ensinou a viver.>

Você é a razão de muito do que sou hoje.>

Feliz Dia das Mães, minha eterna professora da vida!>

32.>

Que hoje você receba o dobro do carinho que dá a todos.>

Mãe, sua generosidade é algo que me emociona.>

Feliz Dia das Mães! Você merece o melhor.>

33.>

O mundo é um lugar mais bonito porque você existe nele.>

Obrigada por ser exemplo de coragem e afeto.>

Feliz Dia das Mães!>

34.>

Mãe, você é a tradução perfeita de amor.>

Tudo o que faz, faz com o coração.>

Te amo pra sempre. Feliz Dia das Mães!>

35.>

Você é minha maior saudade quando estou longe.>

E minha maior alegria quando estou perto.>

Feliz Dia das Mães, com muito amor!>

36.>

Hoje é seu dia, e quero te encher de gratidão.>

Você me ensinou a ser forte sem perder a doçura.>

Feliz Dia das Mães, mãe maravilhosa!>

37.>

Mãe, sua voz me acalma e sua presença me dá paz.>

Sou tão feliz por ter você ao meu lado.>

Feliz Dia das Mães! Te amo sem medida.>

38.>

Hoje quero te lembrar de algo muito simples:>

Você é especial, insubstituível e amada além do que imagina.>

Feliz Dia das Mães!>

39.>

Não existe amor maior que o seu.>

Obrigada por me amar até quando eu nem merecia.>

Feliz Dia das Mães! Que Deus te abençoe sempre.>

40.>

Te desejo um dia cheio de sorrisos e abraços apertados.>

Você merece isso e muito mais!>

Feliz Dia das Mães, com todo o meu amor.>

41.>

Você sempre esteve lá por mim, mesmo nos meus piores dias.>

Hoje quero estar aqui por você, para te dizer: obrigada por tudo.>

Feliz Dia das Mães, minha guerreira!>

42.>

Que neste dia especial você receba toda a luz que você espalha.>

Sua presença ilumina a vida de todos à sua volta.>

Feliz Dia das Mães, meu amor!>

43.>

Mãe, você é meu lugar seguro.>

E nada vai mudar isso, nem o tempo, nem a distância.>

Feliz Dia das Mães! Te amo muito.>

44.>

Hoje é dia de festa no meu coração, porque é o seu dia.>

Você merece todo reconhecimento do mundo>

.>

Feliz Dia das Mães, com carinho!>

45.>

Nada neste mundo é mais precioso que seu amor.>

Obrigada por ser tão presente, mesmo quando tudo era difícil.>

Feliz Dia das Mães!>

46.>

Hoje só quero te lembrar que você é tudo pra mim.>

Minha inspiração, minha amiga, minha base.>

Feliz Dia das Mães, com muito amor e carinho.>

47.>

Você nunca deixou de acreditar em mim, mesmo quando eu duvidava.>

Obrigada por tanto, mãe!>

Feliz Dia das Mães. Que seu coração seja sempre cheio de paz.>

48.>

Tudo o que sou, devo a você.>

Seu amor é minha raiz e meu caminho.>

Feliz Dia das Mães, minha amada mãe.>

49.>

Que nunca falte amor ao seu redor, como nunca faltou em você.>

Te amo além das palavras, além da vida.>

Feliz Dia das Mães!>

50.>

Feliz Dia das Mães!>

Que hoje você se sinta valorizada, admirada e profundamente amada.>

Porque é exatamente isso que você merece: tudo de melhor!>