PORTAS FECHADAS

Fernanda Paes Leme desabafa sobre dificuldades para conseguir trabalho após ser mãe: 'Esquecida na maternidade'

Apresentadora usou suas redes sociais para relatar período difícil

Nesta sexta-feira (14), Fernanda Paes Leme usou seu perfil nas redes sociais para desabafar sobre as dificuldades que tem enfrentado em conseguir novos trabalhos desde que se tornou mãe. Sentada no chão do quarto, a apresentadora contou que muitas portas se fecharam com a maternidade. >

“Esse vídeo é sobre a minha experiência, que mesmo com todo privilegio do mundo, de poder desacelerar depois do nascimento da minha filha, eu encontro dificuldade, resistência no mercado de me chamar para trabalhar, de investir nos meus projetos, nas minhas ideias”, disse a apresentadora.>