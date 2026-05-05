CRIME BRUTAL

Festas, carros de luxo e Rolex: irmãos promovem gastança de R$ 3 milhões logo após matar os pais a tiros

Caso aconteceu em Beverly Hills, conhecida cidade de famosos americanos

Felipe Sena

Publicado em 5 de maio de 2026 às 07:30

Irmãos Menéndez estão presos até hoje Crédito: Divulgação

O assassinato do empresário José Menéndez e de sua esposa Mary Louise “Kitty” Menéndez é um dos crimes mais chocantes do mundo. O caso que virou a série “Monstros: A História de Lyle e Erik Menéndez”, da Netflix, lançada em 2024, repercutiu gerando curiosidade no público sobre o caso ocorrido na Califórnia.

Lyle e Erik Menéndez mataram os próprios pais no dia 20 de agosto de 1989, enquanto viam TV em sua mansão em Beverly Hills. José era um executivo cubano de sucesso em Hollywood, e Kitty era descrita como a base do lar. O crime teria sido motivado por supostos abusos, que resultaram na prisão perpétua dos irmãos. No entanto, os abusos sexuais alegados em tribunal não foram comprovados, e os dois continuam na prisão após terem dois pedidos de liberdade condicional da defesa negados.

Irmãos Menéndez 1 de 5

Na época do julgamento e investigações, chamou atenção a gastança dos irmãos, logo após a morte dos pais. Os irmãos se envolveram em gastos ostensivos, adquirindo três relógios Rolex por US$ 15 mil, conforme depoimento de uma vendedora durante o primeiro julgamento.

Lyle, na época com 21 anos, comprou um Porsche no valor de US$ 64 mil, enquanto Erik optou por um novo Jeep Wrangler. Ainda na época, ele fez um depósito de US$ 300 mil para adquirir um restaurante em Princeton, em Nova Jersey, cidade onde havia estudado na Universidade de Princeton. Os gastos chamaram atenção das autoridades.