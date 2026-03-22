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Filho reconhecido por DNA explica por que se afastou de Edmundo: 'Não era a pessoa que eu conhecia'

Escritor e diretor, filho do ex-jogador com a ex-modelo Cristina Mortágua relembra exposição pública e fala sobre relação com os pais

Fernanda Varela

Publicado em 22 de março de 2026 às 10:00

Alexandre Mortágua Crédito: Reprodução

Alexandre Mortágua, filho do ex-jogador Edmundo com a ex-modelo Cristina Mortágua, voltou aos holofotes após a adaptação de seu livro para o teatro. A obra “Aqui, agora, todo mundo”, lançada em 2021, acaba de encerrar temporada em São Paulo e seguirá em turnê pelo país.

No livro, Alexandre aborda as angústias de ter crescido sob intensa exposição pública, especialmente após ser reconhecido como filho do ex-atacante depois de um exame de DNA. O caso ganhou grande repercussão na mídia na época.

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Hoje com 31 anos, ele afirma que só com o passar do tempo conseguiu compreender melhor a relação com os pais e a forma como a fama deles influenciou sua própria trajetória.

“Tenho a certeza de que a Cristina que as pessoas conhecem não é a que eu conheço. A pessoa que o Edmundo era, para quem o adorava, não era a pessoa que eu conhecia. Essa foi a maior dificuldade: ver meus pais como seres humanos”, disse ao site Heloisa Tolipan.

Segundo Alexandre, a imagem pública construída em torno dos dois acabou criando uma barreira para uma convivência mais natural.

“A fama deles traz dois fatores que desumanizam muito as pessoas: minha mãe ser um símbolo sexual e meu pai ser um atleta, um homem rústico. Eu me afastar deles foi uma forma de me afastar da imagem criada e vê-los como seres humanos”, afirmou.