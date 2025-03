ENCONTRO

Fizeram as pazes? Val Marchiori curte jet ski com Bolsonaro após esculachar ex-presidente

Nas redes sociais, Val publicou fotos do encontro

Fernanda Varela

Publicado em 1 de março de 2025 às 15:03

Bolsonaro e Val Crédito: Reprodução

Val Marchiori foi surpreendida com uma visita em sua casa de veraneio, que fica em um condomínio de luxo em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Sorridente, a socialite recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou pilotando um jet ski.>

Nas redes sociais, Val publicou fotos do encontro, que contou ainda com seu marido, Amilton Augusto, que foi advogado de Bolsonaro. Na publicação, a ex-participante do reality ‘Mulheres Ricas’ aproveitou para convidar o ex-presidente para participar do seu podcast, ‘Hello Val’, para “um papo sobre política, vida e futuro".>

Fizeram as pazes?>

Numa entrevista com Alexandre Frota, em março de 2024, Val detonou Bolsonaro. Ela disse que votou no candidato do PL para presidente e ficou desiludida. “No final, ele amarelou. Também votei nele e me decepcionei", declarou na época.>