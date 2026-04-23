SINCERO

Fotógrafo revela arrependimento por fazer ensaio sensual de Nivea Stelmann: 'Não me orgulho desse trabalho'

Ex-atriz da Globo posou para as imagens realizando tarefas domésticas

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2026 às 08:42

Nivea Stelmann no ensaio para a revista "Vip", em 2006 Crédito: Christian Gaul/Reprodução/Instagram @clubedavip

Um ensaio sensual protagonizado por Nivea Stelmann há 20 anos voltou a repercutir nas redes sociais. Nas imagens, produzidas em 2006 para a extinta revista "Vip", a atriz aparecia realizando tarefas domésticas, como aspirar o chão e lavar roupa.

"Já pensou essa delícia morena dando um trato na sua casa?", dizia a chamada de capa da publicação. Nivea tinha 32 anos na época e estava no auge do sucesso. Ela tinha uma carreira consolidada na TV e havia acabado de participar da novela "Alma Gêmea". O ensaio na "Vip" foi anunciado como o mais sensual da trajetória da atriz, que nunca chegou a posar nua na "Playboy", apesar de ter recebido inúmeros convites.

Nivea Stelmann no ensaio para a revista "Vip", em 2006 1 de 15

Nos dias atuais, porém, um dos principais responsáveis pela produção demonstrou arrependimento. Autor dos cliques, o fotógrafo Christian Gaul confessou nas redes sociais que o trabalho não é motivo de orgulho. "Em retrospecto, eu não me orgulho desse trabalho", disse ele ao comentar uma postagem feita pelo perfil Clube da VIP, relembrando o ensaio com a atriz.

"Devido à temática machista ou devido a estética não tão elegante/refinada? Ou outro motivo?", questionou uma pessoa. "A temática machista", respondeu Christian.

Comentário feito pelo fotógrafo Christian Gaul Crédito: Reprodução/Instagram