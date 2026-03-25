PURO LUXO

FOTOS: conheça o espaço de luxo que promete privacidade total para executivos e noivos premium

Espaço em Santa Teresa reúne reuniões reservadas, experiências exclusivas e coleção de carros clássicos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 17:00

Espaço de luxo Crédito: Reprodução

Um novo empreendimento de alto padrão promete chamar atenção no Rio de Janeiro ao apostar em um conceito pouco comum no mercado: a privacidade absoluta. Batizado de Yamantaw, o espaço será lançado no bairro de Santa Teresa com a proposta de funcionar como um ambiente isolado para encontros estratégicos e experiências personalizadas.

O pré-lançamento está previsto para o dia 31 de março, com inauguração oficial anunciada para junho de 2026. O projeto recebeu investimento de milhões de reais e foi idealizado para atender tanto executivos quanto o público de casamentos de luxo.

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A proposta é criar um ambiente discreto, com acesso restrito a convidados ou por indicação. Segundo o idealizador, o empresário Rodrigo Alvite, o local foi pensado para decisões importantes que exigem confidencialidade e conforto, longe da exposição de ambientes tradicionais.

O conceito do espaço também inclui uma “galeria viva”, com carros e motocicletas clássicas integrados à decoração. Os veículos não serão apenas peças expositivas, podendo ser utilizados pelos clientes em ocasiões específicas.

Além da proposta corporativa, o Yamantaw também mira o mercado de casamentos de alto padrão. O espaço funcionará em conjunto com a Mansão Alvite e deve servir como base para o chamado “dia do noivo”, oferecendo estrutura com barbearia, sauna, piscina e cozinha gourmet.