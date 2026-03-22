Game of Thrones vai ganhar filme nos cinemas? Veja o que já se sabe

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de março de 2026 às 15:00
A franquia Game of Thrones pode chegar às telonas pela primeira vez desde a estreia da série na HBO. De acordo com o Page Six, uma proposta foi apresentada à Warner Bros. para desenvolver um longa ambientado no universo da produção que se tornou fenômeno mundial.
O projeto teria roteiro de Beau Willimon, conhecido pelo trabalho em Andor e House of Cards. Até o momento, não há definição sobre elenco ou direção.
Game of Thrones
A ideia é contar uma história inédita dentro do mundo criado por George R. R. Martin. Informações iniciais indicam que a trama pode acompanhar Aegon I Targaryen, responsável por unificar Westeros sob o domínio da Casa Targaryen, séculos antes dos eventos mostrados em Game of Thrones.
Se confirmado, o filme ampliaria o universo que já rendeu derivados como A Casa do Dragão e O Cavaleiro dos Sete Reinos. Desde o fim da série principal, em 2019, apenas parte dos projetos anunciados saiu do papel, o que torna a aposta em um longa-metragem um movimento estratégico.
O possível lançamento também surge em meio a mudanças no comando do estúdio. Após a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, a expectativa é reforçar a presença nos cinemas. O CEO da Paramount, David Ellison, afirmou que a meta é alcançar cerca de 30 lançamentos por ano depois da consolidação da operação.
Por enquanto, o longa ainda não foi oficialmente confirmado, mas a movimentação indica que Westeros pode, enfim, conquistar as salas de cinema.