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Game of Thrones vai ganhar filme nos cinemas? Veja o que já se sabe

Projeto prevê história inédita no universo criado por George R. R. Martin e pode marcar nova fase do estúdio após aquisição

Fernanda Varela

Publicado em 22 de março de 2026 às 15:00

Game of Thrones Crédito: Divulgação

A franquia Game of Thrones pode chegar às telonas pela primeira vez desde a estreia da série na HBO. De acordo com o Page Six, uma proposta foi apresentada à Warner Bros. para desenvolver um longa ambientado no universo da produção que se tornou fenômeno mundial.

O projeto teria roteiro de Beau Willimon, conhecido pelo trabalho em Andor e House of Cards. Até o momento, não há definição sobre elenco ou direção.

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A ideia é contar uma história inédita dentro do mundo criado por George R. R. Martin. Informações iniciais indicam que a trama pode acompanhar Aegon I Targaryen, responsável por unificar Westeros sob o domínio da Casa Targaryen, séculos antes dos eventos mostrados em Game of Thrones.

Se confirmado, o filme ampliaria o universo que já rendeu derivados como A Casa do Dragão e O Cavaleiro dos Sete Reinos. Desde o fim da série principal, em 2019, apenas parte dos projetos anunciados saiu do papel, o que torna a aposta em um longa-metragem um movimento estratégico.

O possível lançamento também surge em meio a mudanças no comando do estúdio. Após a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, a expectativa é reforçar a presença nos cinemas. O CEO da Paramount, David Ellison, afirmou que a meta é alcançar cerca de 30 lançamentos por ano depois da consolidação da operação.