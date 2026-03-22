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Game of Thrones vai ganhar filme nos cinemas? Veja o que já se sabe

Projeto prevê história inédita no universo criado por George R. R. Martin e pode marcar nova fase do estúdio após aquisição

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de março de 2026 às 15:00

Game of Thrones
Game of Thrones Crédito: Divulgação

A franquia Game of Thrones pode chegar às telonas pela primeira vez desde a estreia da série na HBO. De acordo com o Page Six, uma proposta foi apresentada à Warner Bros. para desenvolver um longa ambientado no universo da produção que se tornou fenômeno mundial.

O projeto teria roteiro de Beau Willimon, conhecido pelo trabalho em Andor e House of Cards. Até o momento, não há definição sobre elenco ou direção.

Game of Thrones

Game of Thrones por Divulgação
Game of Thrones por Divulgação
Game of Thrones por Divulgação
Game of Thrones por Divulgação
Game of Thrones por Divulgação
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Game of Thrones por Divulgação

A ideia é contar uma história inédita dentro do mundo criado por George R. R. Martin. Informações iniciais indicam que a trama pode acompanhar Aegon I Targaryen, responsável por unificar Westeros sob o domínio da Casa Targaryen, séculos antes dos eventos mostrados em Game of Thrones.

Se confirmado, o filme ampliaria o universo que já rendeu derivados como A Casa do Dragão e O Cavaleiro dos Sete Reinos. Desde o fim da série principal, em 2019, apenas parte dos projetos anunciados saiu do papel, o que torna a aposta em um longa-metragem um movimento estratégico.

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O possível lançamento também surge em meio a mudanças no comando do estúdio. Após a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, a expectativa é reforçar a presença nos cinemas. O CEO da Paramount, David Ellison, afirmou que a meta é alcançar cerca de 30 lançamentos por ano depois da consolidação da operação.

Por enquanto, o longa ainda não foi oficialmente confirmado, mas a movimentação indica que Westeros pode, enfim, conquistar as salas de cinema.

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