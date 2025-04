NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Juliano flagra vestígios de tinta nos sapatos de Clarice (24)

No capítulo desta quarta-feira, desconfiança, confrontos e decisões inesperadas movimentam a trama da novela das 18h

A tensão está no ar em Garota do Momento. No capítulo desta quarta-feira (24), Juliano (Fábio Assunção) começa a ligar os pontos e percebe que Clarice (Carol Castro) pode estar escondendo algo. Desde que recuperou parte da memória, a empresária da Magnifique tem feito encontros secretos com Beatriz (Duda Santos), e esse mistério está prestes a ser revelado. >