JUSTIÇA

'Perdi tudo por uma mentira': Ex-BBB Antônio Rafaski é inocentado e acusadora é condenada

Após quatro anos, influenciadora Vitória Castro é sentenciada por calúnia

Antônio Rafaski , ex-participante do Big Brother Brasil, foi oficialmente inocentado da acusação de estupro feita pela influenciadora Vitória Castro, relacionada a um episódio ocorrido durante um cruzeiro em 2019. A Justiça de São Paulo concluiu que as acusações eram falsas e condenou a youtuber por calúnia a um ano e seis meses de prisão em regime aberto, pena que foi convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa. >

A denúncia, feita nas redes sociais sem menção direta ao nome de Rafaski, teve grande repercussão e impactou gravemente a vida do ex-brother. Em entrevista ao portal LeoDias, ele afirmou ter desenvolvido transtornos psicológicos como crises de ansiedade e precisou abandonar a carreira pública. “Mesmo sabendo da minha inocência, vivi anos de angústia. Isso me causou traumas profundos”, relatou.>

O ex-BBB contou ainda que perdeu oportunidades de trabalho, incluindo um contrato com a Netflix, e chegou a deixar o Brasil para trabalhar em obras. “Fui retirado de projetos por causa da repercussão. Fiquei anos sem conseguir sorrir com a alma”, disse.>

A sentença levou em conta a ampla exposição do caso e o uso das redes sociais para veicular as acusações. Com base no Código Penal, o tribunal triplicou a pena devido ao potencial de dano à imagem de Rafaski.>