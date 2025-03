HERANÇA

Gene Hackman deixa fortuna milionária para esposa morta, e filhos são excluídos do testamento

Testamento do astro foi redigido em 1995 e não houve alterações de lá para cá

Nesta sexta-feira (14), o testamento do ator hollywoodiano Gene Hackman, que foi encontrado morto em sua casa em fevereiro, foi revelado pelo site americano TMZ. A herança de US$ 80 milhões (cerca de R$ 464 milhões) deixada por Hackman foi destinada a sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, que morreu 7 dias antes dele. >

Para complicar ainda mais a situação, os três filhos de Hackman, do casamento anterior com Faye Maltese, não são mencionados em seu testamento. O ator deixava claro em entrevistas que a relação com seus filhos não era das melhores e, apesar de ter se reconciliado com eles recentemente, não havia cedido uma parte da herança. De acordo com o TMZ, o documento foi redigido em 1995 e não houve alteração nos anos seguintes.

