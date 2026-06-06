Glauber Rocha tem sessão de filme por R$ 9 neste domingo; veja quais

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Felipe Sena
Publicado em 6 de junho de 2026 às 13:00
No coração de Salvador, o Glauber Rocha, um dos cinemas de rua mais conhecidos do Brasil, realiza mais uma sessão matinê neste domingo (7).
Estão disponíveis na sessão de 10h30 os filmes mais vistos no momento nas salas de cinema: Michel, O Diabo Veste Prada 2 e A Mulher Infiel.
Cine Glauber Rocha
Michael e O Diabo Veste Prada 2 está por R$ 9 para todo mundo. Ainda no CineClube Glauber Rocha, A Mulher Infiel, de Kleber Mendonça Filho, a R$ 12.