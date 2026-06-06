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Glauber Rocha tem sessão de filme por R$ 9 neste domingo; veja quais

Cinema realiza sessão matinê aos domingos

Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 13:00

Confira filmes exibidos no Glauber Crédito: Divulgação | 20th Century Studios e Reprodução | Universal Pictures

No coração de Salvador, o Glauber Rocha, um dos cinemas de rua mais conhecidos do Brasil, realiza mais uma sessão matinê neste domingo (7).

Estão disponíveis na sessão de 10h30 os filmes mais vistos no momento nas salas de cinema: Michel, O Diabo Veste Prada 2 e A Mulher Infiel.

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